Redacción ElDesmarque 19 JUN 2026 - 10:43h.

Estas subvenciones, dotadas de 850.000€, van dirigidas a clubes y secciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas

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La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha publicado la orden de 3 de junio de 2026, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (modalidad FCD). Así lo ha publicado hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (número 117, de 19 de junio).

Estas subvenciones, dotadas de un importe de 850.000 euros, van dirigidas a clubes y secciones deportivas con domicilio social en Andalucía y que se encuentren inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) a la fecha de inicio del plazo de presentación de las solicitudes indicado en la convocatoria de subvenciones.

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Con estas ayudas se pretende promover la participación de los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía en competiciones deportivas oficiales federadas dirigidas a la edad escolar y a personas con discapacidad, así como la organización de escuelas deportivas.

Serán subvencionables, entre otros, los gastos federativos (inscripciones, licencias y mutualidad), los gastos de arbitraje, los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los deportistas y equipo técnico, las equipaciones deportivas y material deportivo no inventariable y otros gastos directamente imputables a la realización de la actividad subvencionada. El importe máximo por subvención será de 6.000 euros y se abonará, de manera anticipada, en un solo pago, según detalla la convocatoria.

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El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde la fecha de su publicación en BOJA. Dichas solicitudes se presentarán exclusivamente de forma electrónica en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Cultura y Deporte, a través de la que se podrá acceder desde aquí.

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.