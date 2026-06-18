eldesmarque.com 18 JUN 2026 - 09:29h.

Del Pozo pide en la Comisión Interministerial Copa Mundial FIFA 2030 que se concrete ya el compromiso financiero del Estado con las sedes, especialmente con el recinto sevillano del que es copropietario

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La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha reclamado en la Comisión Interministerial Copa Mundial de la FIFA 2030, celebrada esta tarde en el Palacio de La Moncloa, en Madrid, “la necesidad de dotar al Estadio La Cartuja de transportes públicos adecuados, por lo que es capital ampliar la red de Cercanías de Renfe en Sevilla y conectarla, al menos, con la Línea 1 del Metro en la estación Blas Infante. Esta cuestión solventaría gran parte de la problemática actual de movilidad”, ha afirmado.

Asimismo, la consejera andaluza de Cultura y Deportes ha recalcado “la necesidad de concretar los compromisos financieros respecto a las sedes de la competición” para añadir que “en el caso del Estadio La Cartuja con más sentido si cabe, dado que Patrimonio de Estado es propietaria con un 24,6% del accionariado de la sociedad. Hablamos de inversiones vinculadas no solo al recinto deportivo, sino también a la movilidad, la seguridad y la operativa necesaria para responder a los estándares de FIFA”.

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Cabe recordar, en este punto, la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el Estadio La Cartuja. Cerrado y amenazado de ruina en 2018, se ha convertido hoy uno de los principales recintos deportivos de España, con una inversión directa de más de 20 millones de euros, además de la organización de eventos como la fase final de la Eurocopa, las siete finales de la Copa del Rey disputadas hasta la fecha y varios partidos de las selecciones absolutas de fútbol masculina y femenina, entre otras competiciones.

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Del Pozo ha expuesto también que “la Junta considera esencial que todas las sedes participen de forma directa en los grupos de trabajo que ha impulsado la Comisión Interministerial”. “Andalucía y Sevilla deben estar presentes en aquellos ámbitos que resultan determinantes para el éxito del Mundial 2030, tales como seguridad, movilidad, infraestructuras, fiscalidad o experiencia del aficionado, entre otros. Igualmente, necesitamos un calendario de trabajo, con plazos y seguimiento”, ha añadido.

Asimismo, en el transcurso de este foro, Del Pozo ha solicitado “avanzar cuanto antes en la definición de la Ley del Evento (Event Law), una herramienta clave para dar cobertura jurídica a los compromisos asumidos ante FIFA y ofrecer certidumbre a todas las administraciones implicadas”, al tiempo que ha considerado necesario ampliar la presencia de las comunidades autónomas con sede en la Comisión Interministerial Copa Mundial de la FIFA 2030, donde solo tienen representación Andalucía y Cataluña.

La consejera de Cultura y Deportes en funciones, que ha calificado la Copa Mundial de la FIFA 2030 como “el mayor reto deportivo de la historia de España desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992”, ha afirmado que “este evento es para Andalucía, y especialmente para Sevilla y el Estadio La Cartuja una oportunidad histórica que debemos preparar con la máxima anticipación y colaboración entre las administraciones y las instituciones implicadas, como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)”.