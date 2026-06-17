La RFAF hace felices a los niños y niñas del Hospital Virgen del Rocío

eldesmarque.com 17 JUN 2026 - 17:49h.

Hace entrega de las gafas de realidad virtual y material deportivo por el acuerdo de colaboración con la empresa sevillana Minifunkids

La Fundación del Fútbol Andaluz, que encabeza Pedro Curtido, cumple con el compromiso social del presidente de la Federación Andaluza

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SevillaLa Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de la Fundación del Fútbol Andaluz que preside Pedro Curtido, ha hecho entrega al hospital Virgen del Rocío de las gafas de realidad virtual gracias al acuerdo de colaboración que la RFAF mantiene con la empresa sevillana Minifunkids. En este sentido, la institución federativa andaluza da cumplimiento al compromiso social adquirido por su presidente, con el objetivo de que lo niños y niñas del hospital infantil puedan disfrutar de una experiencia virtual única explorando nuevas formas de interactuar con el mundo.

El acto de entrega de las gafas de realidad virtual en el hospital universitario Virgen del Rocío, ha contado con la presencia del presidente de la RFAF, Pedro Curtido; la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Silvia Pozo; el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Antonio José Ramírez, la directora-gerente del hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero, el vicepresidente de la Fundación del Fútbol Andaluz, Luis Medina Cantalejo, y la CEO de Minifunkinds, María Jose Garrido.

Todas las autoridades no dudaron en destacar que "es un día muy bonito" con la visita institucional a un hospital de referencia en Andalucía como el Virgen del Rocío y hacerlo para poner a disposición del hospital infantil una herramienta tecnológica que "humaniza y se convierte en el aliadio perfecto para hacerles la vida mejor a los niños".

La RFAF, a través de su Fundación del Fútbol Andaluz, hizo entrega de distinto material deportivo para los jóvenes, en un día que quedará para el recuerdo y que refuerza la importancia social que el fútbol andaluz tiene para las personas.

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MiniFunkids

Encabezada por la fundadora y CEO, María José Garrido, el proyecto empresarial MiniFunkids que nace en Dos Hermanas (Sevilla) está formado por un equipo multidisciplinar de grandes profesionales en diferentes ámbitos: educativo, sanitario, atención temprana, desarrolladores informáticos, con una gran experiencia laboral. Pero sobre todo es un equipo de grandes personas con mucha ilusión y con el mismo objetivo, “Crear para Avanzar”. Basándose en estos años de trabajo y con el apoyo de las nuevas tecnologías, se ha conseguido crear una serie de herramientas específicas de apoyo a la atención a las necesidades educativas especiales y apoyo a la estimulación, para mejorar la calidad de vida y el aprendizaje. Su forma de trabajar está orientada de manera fácil y divertida para que los contenidos sean accesibles y estén adaptados en la medida de lo posible a las dificultades o necesidades de cada persona en las áreas motora, cognitiva, sensorial y educativa.