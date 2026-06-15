Redacción ElDesmarque 15 JUN 2026 - 11:56h.

La iniciativa impulsada por Gasol Foundation continúa creciendo para reforzar la prevención de la obesidad infantil y la promoción de hábitos de vida saludables

Pau Gasol, Rudy Fernández, Feliciano López, Paula Leitón, Ona Carbonell, Paula Echevarría y Dani García fueron algunos de los participantes de una edición cuyos fondos contribuirán a seguir impulsando los programas de Gasol Foundation

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La segunda edición del Gasol Foundation Golf Experience concluyó este fin de semana en La Hacienda Links Golf Resort tras dos jornadas en las que el golf volvió a convertirse en una herramienta para apoyar la labor que desarrolla Gasol Foundation en la promoción de hábitos de vida saludables entre niños, niñas y adolescentes.

Impulsado por Gasol Foundation, el evento volvió a reunir en Andalucía a destacados deportistas, representantes institucionales, empresas colaboradoras y personalidades procedentes de distintos ámbitos que compartieron una experiencia destinada a recaudar fondos y dar visibilidad a la prevención de la obesidad infantil.

La competición se desarrolló en los recorridos Heathland y Links de La Hacienda Links Golf Resort. El viernes, Pau Gasol, presidente y cofundador de Gasol Foundation, protagonizó el saque de honor que dio inicio al torneo antes de la primera jornada de juego en Heathland. El sábado, los participantes completaron la competición en el recorrido Links, poniendo el broche final a una edición que volvió a destacar por su capacidad para reunir deporte, salud y compromiso con una causa común.

Entre los participantes figuraron destacadas figuras del deporte como Pau Gasol, Rudy Fernández, Feliciano López, Helen Lindes, Paula Echevarría, Bernd Schuster, Alberto Berasategui, Jonathan Soriano, Miguel Torres, Ona Carbonell y Paula Leitón, quienes quisieron mostrar su apoyo a la labor de Gasol Foundation. La cita contó además con la participación de reconocidos profesionales del golf, entre ellos Adri Arnaus, Álvaro Quirós, Ángel Ayora, Paula Martín y Andrea Revuelta, cuya presencia reforzó el vínculo del evento con este deporte. Junto a ellos, también asistieron invitados procedentes de ámbitos como la gastronomía, la comunicación y el entretenimiento, contribuyendo a ampliar el alcance y la visibilidad de la iniciativa.

Más allá de la competición deportiva, el Gasol Foundation Golf Experience volvió a convertirse en una plataforma para sensibilizar sobre la importancia de fomentar hábitos saludables desde edades tempranas. A lo largo del fin de semana, participantes, patrocinadores e instituciones compartieron distintas actividades y encuentros destinados a dar visibilidad a la misión de Gasol Foundation y al impacto que generan sus programas e iniciativas.

La jornada de clausura reunió a representantes institucionales, patrocinadores y participantes en una cena benéfica que sirvió para poner en valor el trabajo desarrollado por la fundación durante más de una década. Durante el acto intervinieron Isabel Sánchez, secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía; Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz; y Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, quienes coincidieron en destacar la importancia de seguir promoviendo estilos de vida saludables y respaldar iniciativas capaces de generar un impacto social positivo a través del deporte.

Durante su intervención, Pau Gasol recordó que la fundación nació del deseo compartido con su hermano Marc de contribuir a que niños y niñas pudieran crecer con mejor salud y afrontar una de las principales amenazas para la infancia actual, la obesidad infantil. El presidente y cofundador de Gasol Foundation agradeció el apoyo recibido por instituciones, patrocinadores, participantes y colaboradores, destacando la importancia de seguir sumando esfuerzos para construir entornos más saludables para las nuevas generaciones.

En el plano deportivo, la victoria correspondió al equipo del jugador del DP World Tour Adri Arnaus, que se impuso en la clasificación final tras las dos jornadas disputadas en La Hacienda Links Golf Resort. El equipo del humorista Miguel Lago finalizó en segunda posición, mientras que el equipo de la amateur Paula Martín completó el podio de esta segunda edición.

La velada concluyó con una subasta solidaria que volvió a convertirse en uno de los momentos más especiales del fin de semana. Entre los lotes más destacados figuraban un pack de recuerdos del Masters de Augusta entregado por Sergio García, unos guantes firmados por Fernando Alonso, una raqueta firmada por Rafa Nadal y unas zapatillas firmadas por Pau Gasol.

Los fondos recaudados durante el evento contribuirán a seguir impulsando programas e iniciativas centrados en la actividad física, la alimentación saludable, el descanso y el bienestar emocional, pilares fundamentales de la labor que desarrolla Gasol Foundation para prevenir la obesidad infantil y favorecer entornos más saludables para niños, niñas y adolescentes.

Tras el éxito de esta segunda edición, el Gasol Foundation Golf Experience continúa consolidándose como una iniciativa capaz de unir deporte, empresa e instituciones en torno a una causa común, reforzando el compromiso de Gasol Foundation con la salud y el bienestar de las nuevas generaciones.