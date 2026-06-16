Tradición, competición y patrimonio se dan cita en Puerto Sherry

Redacción ElDesmarque 16 JUN 2026 - 12:54h.

La VIII Semana Clásica de Puerto Sherry-Memorial Pedro Bores se celebra del 18 al 21 de junio con una flota selecta de barcos clásicos y de época

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La Semana Clásica de Puerto Sherry-Memorial Pedro Bores celebra este año su octava edición consolidada como la gran cita de la vela clásica en Andalucía. Del 18 al 21 de junio de 2026, la Bahía de Cádiz volverá a convertirse en escenario privilegiado para una regata donde prima la calidad sobre la cantidad y en la que cada barco representa mucho más que una unidad en competición, haciendo gala de historia, elegancia, tradición marinera y un extraordinario cuidado por el patrimonio náutico.

Más de una veintena de embarcaciones señeras se darán cita en aguas gaditanas para participar en la VIII Semana Clásica de Puerto Sherry, organizada por el Club Náutico Puerto Sherry y la Fundación Vela Clásica de España, por delegación de la Real Federación Española de Vela. La regata forma parte del XVI Trofeo Clásico Mare Nostrum y es Copa de España para las clases Clásicos y Época.

La flota, integrada mayoritariamente por barcos andaluces y cántabros, se repartirá en las categorías Clásico, Espíritu de Tradición y Mini, en una edición que reunirá a armadores y tripulaciones de reconocido prestigio. Será una cita competitiva en el agua y, al mismo tiempo, un encuentro social y patrimonial en tierra, con Puerto Sherry como punto de reunión para aficionados, navegantes y amantes de la historia viva de la vela.

Entre las embarcaciones participantes destaca el onubense Centinela IV, de Manuel Galnares, un clásico de 14 metros botado en 1972 y habitual de los puestos de honor en la Semana Clásica de Puerto Sherry. También será protagonista el histórico Gipsy, barco de la Fundación Vela Clásica de España, botado en 1927 y considerado uno de los grandes símbolos de la vela clásica española, con una larga trayectoria en las principales regatas del circuito mediterráneo.

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La cita volverá a contar además con barcos muy ligados a la historia reciente de la Semana Clásica, como el Infiel, ganador de la clase Mini en la última edición; el Buzz Lightyear, Starlight 29 de Eric Perignat y doble referente de la clase Retro; o el Tira Neruda, de Javier Moreno, habitual en la categoría Espíritu de Tradición. A ellos se suman unidades como el Oroville, un Sun Shine 38 de marcado carácter crucero-regata, y el Severine, que completan una flota tan elegante como competitiva.

La VIII Semana Clásica de Puerto Sherry-Memorial Pedro Bores cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Vela, la Real Asociación Nacional de Cruceros RANC, la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos AEBEC y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y con el patrocinio de Marina Puerto Santa María, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz y REPSOL.

Durante cuatro días, Puerto Sherry será punto de encuentro para una flota única, en la que la competición se mezcla con la tradición, la belleza de los barcos y la convivencia entre tripulaciones. Una regata de referencia que vuelve a situar a la Bahía de Cádiz en el mapa de la vela clásica nacional e internacional.

Tras una primera jornada reservada a la confirmación de inscripciones y puesta a punto de los barcos, las pruebas clasificatorias se celebrarán entre el viernes 19 y el domingo 21 de junio, ambos incluidos, con las primeras salidas previstas a partir de las 13:00 horas.

Un poco de historia

La Semana Clásica de Puerto Sherry nació del sueño de Pedro Bores, expresidente de Puerto Sherry e impulsor del relanzamiento del puerto deportivo, de convertir la Bahía de Cádiz en sede de un gran evento internacional capaz de reunir a algunas de las embarcaciones clásicas y de época más importantes del mundo. La regata lleva su nombre en forma de memorial como homenaje a una figura clave en la consolidación de Puerto Sherry como base de referencia para la vela clásica.

Uno de los hitos que marcó el origen de esta cita fue el trabajo desarrollado por Pedro Bores para hacer posible el desafío entre el Hispania y el Tuiga en aguas de la Bahía de Cádiz, con el objetivo de reforzar el posicionamiento nacional e internacional de Puerto Sherry. En septiembre de 2011, Bores alcanzó un acuerdo con el Yacht Club de Mónaco para alternar, en años pares, la Semana Clásica gaditana con la Classic Week de Mónaco, que se celebra en los años impares.

Desde entonces, la regata se ha consolidado como mucho más que una competición deportiva. La Semana Clásica es también un acontecimiento social, turístico y cultural que convierte a Puerto Sherry y a la Bahía de Cádiz en escaparate de los llamados “señores del mar”: barcos clásicos y de época admirados por su historia, su belleza, su diseño y el esfuerzo de conservación que hay detrás de cada uno de ellos.

En sus últimas ediciones, la regata ha reunido embarcaciones de enorme valor histórico. En 2024, participaron unidades como The Lady Anne, uno de los cuatro supervivientes de la prestigiosa clase 15 metros, construido en 1912 en el astillero escocés William Fife & Son; Livia, restaurada en la atarazana de la Fundación Vela Clásica de España en Puerto Sherry; o Germania, yate construido en 1908 y considerado uno de los más emblemáticos de la historia náutica. En aquella séptima edición, el vencedor absoluto fue el Seventy Senda Azul, un Maelar 30 de 1956 del CN Estrella del Viento, armado por Segundo Pablos y patroneado por Dani Cuevas, mientras que The Lady Anne y Odiseus se hicieron con la Copa de España de Clásicos JCH por divisiones.