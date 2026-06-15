eldesmarque.com 15 JUN 2026 - 08:46h.

El Mar Amigo Sail Racing se llevó el primer puesto en la clase ORC 1, el Taboga en la ORC2, el Frutigher Light en la ORC 3 y el Vikingo en la ORC 4-5

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Punto y final a la VIII Málaga Sailing Cup en aguas de la Bahía de Málaga. Después de varias jornadas de disputa y con un excelente nivel ofrecido por parte de todas las embarcaciones, la competición concluye con cuatro grandes triunfadores. El Mar Amigo Sail Racing, que logra vencer en la clase ORC 1, el Taboga en la ORC2, el Frutigher Light en la ORC 3 y el Vikingo en la ORC 4-5.

En la clase ORC 1 fue el Castañer-Yachts con Ignacio Castañer de armador quien se impuso en la primera manga de la jornada de este domingo, mientras que la segunda la ganó el Mar Amigo Sail Racing de Basilio Marquínez. Un triunfo final que le ha permitido imponerse en la categoría. De esta manera, la clasificación general quedó liderada por el Mar Amigo Sail Racing con seis puntos, el segundo puesto fue para HM Hospitales también con seis y en tercer lugar finalizó el Castañer-Yachts con diez.

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En la clase ORC 2 fue el Taboga con David Blanco de armador quien dominó la clase de principio a fin imponiéndose en cuatro de las cinco mangas disputadas. En la primera de hoy quedaron terceros, ganándola el Teatro del Soho San Miguel de Daniel Cuevas. La segunda manga también la ganó la embarcación perteneciente al Puerto Deportivo de Benalmádena. De esta manera, la clasificación general queda liderada por el Taboga con cuatro puntos, el segundo puesto fue para el Teatro del Soho San Miguel con siete puntos y en tercer lugar finalizó el Tanit6- Medilevel con doce.

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En la clase ORC 3, la embarcación Frutigher Light cuyo armador es Félix Sánz de Frutos ganó la primera manga de la jornada. La segunda cayó en manos del Rayter de Ernesto Vera. De esta manera, la clasificación general finaliza con el Frutigher Light como vencedor al acabar con cinco puntos, el segundo puesto fue para el Nemox de José María Guerrero como patrón que terminó con siete puntos y en tercer lugar finalizó el Rayter con diez.

Tal y como prometía la jornada en todas las modalidades, en la categoría ORC 4-5 también se vio una bonita e intensa pelea por parte de sus participantes ya que arrancaban la última jornada tanto Vikingo como Benahavís empatados en la tabla clasificatoria. En la primera manga, la embarcación del Olivita fue la ganadora, aunque la segunda la ganó el Barlovento R.H. Privé con Guillermo Rodríguez como patrón. Con estos resultados, la clasificación final experimentó cambios y el primer premio lo logró conseguir el Vikingo con 8 puntos. La segunda plaza fue para el Barlovento con ocho puntos y en tercera posición acabó el Benahavís con nueve

Una vez finalizó la prueba, en la zona habilitada por parte de la organización de la VI Málaga Sailing Cup se llevó a cabo la protocolaria entrega de premios a las distintas embarcaciones participantes con una nutrida afluencia de patrocinadores y autoridades. Entre ellos, Manuel Marmolejo, vicepresidente de la Diputación de Málaga y Miguel Mayorga, gerente de Málaga Deportes y Eventos.

Estas jornadas de vela ha vuelto a poner de manifiesto el alto nivel competitivo de una flota que durante todo este fin de semana transformó la Bahía de Málaga en uno de los grandes escenarios de la vela nacional y que será la sede idónea para el Campeonato de Europa ORC que se disputará del 6 al 12 de junio de 2027 en la Costa del Sol.

Esta regata está organizada por el Real Club Mediterráneo, por delegación de la Real Federación Española de Vela y la Federación Andaluza de Vela, cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, Senda Azul y Fundación Unicaja, y con la colaboración del Puerto de Málaga, Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) y Range Rover / Sertasa.