El Open Diputación Ciudad de Palma del Río presenta el cartel de su 30 aniversario

eldesmarque.com 09 JUN 2026 - 11:36h.

La obra, diseñada por Miguel Caro Velasco, refleja la unión entre Palma del Río y el tenis en el aniversario de una de las citas deportivas más consolidadas del panorama nacional

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El Open Diputación Ciudad de Palma del Río ya tiene cartel oficial para su edición de 2026. La organización presentó este lunes la imagen que acompañará a una de las ediciones más especiales de su historia, marcada por la conmemoración del 30 aniversario del torneo, una cita que durante tres décadas ha situado a Palma del Río en el mapa nacional e internacional del tenis.

El acto tuvo lugar en la Plaza Mayor de Andalucía de Palma del Río, donde representantes institucionales, patrocinadores y miembros de la organización dieron a conocer la obra que servirá de imagen para un torneo que volverá a reunir a destacadas tenistas nacionales e internacionales del 22 al 28 de junio en las pistas de El Pandero.

El cartel ha sido diseñado por Miguel Caro Velasco, director deportivo del torneo, quien ha querido reflejar en una misma composición la esencia del tenis y algunos de los elementos más representativos de Palma del Río. La imagen integra una raqueta con el naranjo, uno de los principales símbolos del municipio, plantado en una maceta tradicional inspirada en los patios cordobeses.

Miguel Caro destacó que "para mí es un doble honor. Sigo siendo el director deportivo del torneo treinta años después y, además, me han dado la oportunidad de diseñar el cartel de esta edición tan especial. Hemos querido reflejar la unión de Palma del Río con el tenis a través de una raqueta integrada con el naranjo, uno de los símbolos de la ciudad, plantado en una maceta antigua que representa los patios de Córdoba. Además, hemos jugado con el azul del cielo y los tonos rojizos del atardecer, una imagen muy característica de las jornadas del torneo".

Durante la presentación también se puso en valor la trayectoria de un evento que alcanza una fecha especialmente significativa. Desde su nacimiento, el torneo ha experimentado una constante evolución hasta consolidarse como una de las competiciones internacionales de tenis más importantes de Andalucía y una referencia dentro del circuito profesional femenino.

El presidente de la Asociación de Tenistas Palmeños, Manuel Vera, recordó las dificultades que ha supuesto la organización de esta edición y agradeció el respaldo recibido por las instituciones y patrocinadores. "Este año ha sido muy complicado para obtener patrocinio. Generali se ha retirado en parte y nos ha costado un gran esfuerzo sacar adelante el torneo. Quiero agradecer el apoyo de la Diputación de Córdoba, de su presidente Salvador Fuentes y de todos los patrocinadores que han hecho un gran esfuerzo para que esta edición sea una realidad”.

Por su parte, el diputado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Ramón Martín, destacó la importancia que tiene el torneo para la provincia y el compromiso mostrado por la institución para garantizar su continuidad. "Es uno de los eventos más importantes de Palma del Río y, por consiguiente, de la provincia de Córdoba. Desde la Diputación, en nombre de nuestro presidente, Salvador Fuentes, se ha hecho un sobreesfuerzo porque entendemos que este torneo debe estar y tiene que tener el apoyo que merece. Quiero dar la enhorabuena a Miguel Caro por el cartel y a Manuel Vera por el trabajo que realizan, así como al Ayuntamiento de Palma del Río, que siempre responde. A nivel de tenis femenino es uno de los torneos más importantes que tenemos".

La edición de 2026 del Open Diputación Ciudad de Palma del Río volverá a situar a la localidad cordobesa en el mapa internacional del tenis femenino con la celebración de un torneo ITF Women's World Tennis Tour W50 dotado con 40.000 dólares en premios. Además de la competición deportiva, la organización desarrollará diversas iniciativas vinculadas a la conmemoración de los 30 años del torneo, una efeméride que marcará el desarrollo de una edición llamada a convertirse en una de las más especiales de su historia.