Los andaluces brillan en Tavira y copan el oro y el bronce continental

eldesmarque.com 09 JUN 2026 - 09:21h.

María del Mar Correa Vargas, del Real Club Náutico de Motril, se ha proclamado campeona de Europa

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La vela andaluza suma un nuevo éxito internacional tras el Campeonato de Europa Mixto de la clase Snipe, celebrado este fin de semana en Tavira, Portugal, donde la regatista María del Mar Correa Vargas, del Real Club Náutico de Motril, se ha proclamado campeona de Europa como tripulante del valenciano Joaquín Armengot, del Club Náutico Viento y Mar.

El balance andaluz se completa con otro gran resultado, el logrado por Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo, también del RCN de Motril, que finalizaron cuartos absolutos y se colgaron el bronce en el Campeonato de Europa, al estar ocupada la segunda plaza de la general por una tripulación peruana. Su actuación confirma el excelente nivel de los representantes andaluces en la cita portuguesa.

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El campeonato se ha desarrollado durante tres jornadas, con condiciones variables de viento. El viernes se navegó con intensidades de entre 10 y 12 nudos, el sábado con viento más suave, de 5 a 7 nudos, y el domingo con entre 7 y 8 nudos. La flota pudo completar cinco pruebas, que fueron suficientes para resolver un título continental en el que la tripulación formada por Armengot y Correa se mostró especialmente sólida.

Los nuevos campeones de Europa firmaron una actuación muy regular que les permitió alcanzar una amplia ventaja de casi 20 puntos sobre sus inmediatos perseguidores, segundos y terceros empatados a puntos. Un margen que confirma la superioridad de la tripulación hispano-andaluza en una cita exigente y muy técnica.

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Con el título europeo de María del Mar Correa junto a Joaquín Armengot y el bronce continental de Ballesteros e Hidalgo, Andalucía cierra su participación en Tavira con un balance sobresaliente y refuerza su protagonismo internacional en la clase Snipe.