El Náutico Sevilla, campeón de Andalucía de veteranos en vela

eldesmarque.com 08 JUN 2026 - 09:53h.

La prueba se disputó de forma paralela a la quinta regata de la Copa de Andalucía, ganada por el Labradores

La Straitchallenge alcanza su 13ª edición batiendo récord con el Estrecho como gran desafío

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SevillaEl Campeonato de Andalucía de veteranos de remo ha centrado la atención este domingo en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja de Sevilla. Y lo ha hecho de forma paralela a la quinta y última regata de la 29ª Copa de Andalucía, citas que han congregado a 581 deportistas y 10 clubes de Sevilla, Cádiz, Málaga y Almería, además del C.D.B. Madrid Velocidad y los británicos Mediterranean Rowing Club y Calpe Rowing Club, presentes en el Guadalquivir en calidad de invitados.

La competición autonómica, organizada por la Federación Andaluza de Remo en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, ha concluido con el triunfo en el medallero del Club Náutico Sevilla. Para ello, ha logrado siete oros, cuatro platas y cuatro bronces. Por su parte, el Club de Remo San Jerónimo se ha hecho con el subtítulo con un oro, tres platas y cuatro bronces, seguido por el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, tercer clasificado con un oro y tres platas.

El medallero del Andaluz de veteranos, para el que sólo computaban pruebas con un mínimo de cuatro botes inscritos y celebrado sobre la distancia de 1.000 metros, se ha completado con Real Círculo de Labradores, defensor del título y cuarto clasificado con un oro, una plata y dos bronces, y el Real Club Mediterráneo de Málaga, quinto con un oro y un bronce.

Clausura de la 29ª Copa de Andalucía

En cuanto a las pruebas correspondientes a la quinta regata de la Copa de Andalucía, celebradas desde la categoría alevín a la absoluta, han deparado la victoria absoluta en la presente temporada del Real Círculo de Labradores por delante del defensor del título, el Club Náutico Sevilla, seguido de Real Club Mediterráneo, Club Tiempo Libre El Ejido, Club de Remo Guadalquivir 86, C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, Club Remo de Mar La Línea y Club Remo Linense.

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Remo adaptado y BCS

Al margen de la Copa y el Andaluz de veteranos, el Club Tiempo Libre El Ejido lograba el oro y la plata en la prueba de skiff adaptado, de la misma forma que San Jerónimo lo hacía en la modalidad BCS, para mujeres que han superado cáncer de mama.