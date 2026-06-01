Redacción ElDesmarque 01 JUN 2026 - 14:54h.

El Patronato de la Fundación Andalucía Olímpica aprueba las bases del programa andaluz de apoyo al deporte olímpico y paralímpico

En la última edición el programa concedió 248 premios, del que se beneficiaron 183 deportistas, 25 entrenadores y 40 clubes deportivos

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El Patronato de la Fundación Andalucía Olímpica ha aprobado las bases del Plan Andalucía Olímpica 2026, que contará con un presupuesto de 520.000 euros y cuyo plazo para la presentación de candidaturas comenzará el próximo 9 de junio, según lo dispuesto en su primera reunión del año, celebrada en la mañana de hoy en la sede de Consejería de Cultura y Deporte, en Sevilla.

El máximo órgano de la entidad olímpica andaluza, cuya reunión de hoy ha estado presidido por la viceconsejera de Cultura y Deporte, María Esperanza O’Neill, ha acordado que del 9 al 30 de junio las federaciones deportivas andaluzas con pruebas incluidas en los programas competitivos de Milán – Cortina d’Ampezzo 2026 y Los Ángeles 2028 podrán presentar las candidaturas de los deportistas, técnicos y clubes aspirantes a entrar en el Plan Andalucía Olímpica.

Este programa, decano en España entre los planes autonómicos de apoyo al deporte olímpico, cuenta con hasta seis categorías diferentes de premios para contribuir a ofrecer mejores condiciones a los deportistas en este segundo año del ciclo olímpico 2024-2028, y cierra del ciclo invernal 2022-2026. Cuatro de tales categorías están destinadas a deportistas, desde el máximo nivel absoluto hasta el rango cadete internacional, pasando por los sub-23, júniores y juveniles, en tanto que las otras dos líneas están dirigidas a entrenadores y clubes.

Recordar que en la precedente edición, 2025, el Plan Andalucía repartió 248 premios -183 deportistas, 25 entrenadores y 40 clubes-, con una inversión global de 512.202 euros, la más elevada aprobada por la Fundación Andalucía Olímpica desde el ciclo olímpico de Pekín 2008.

En otro orden de cosas, el Patronato de Andalucía Olímpica ha aprobado hoy por unanimidad las cuentas anuales del ejercicio 2025, de las que Esperanza O’Neill ha destacado que “la eficiencia en el reparto de los fondos públicos y privados que ha realizado, siendo, por estructura, la entidad más pequeña de cuantas posee la Junta de Andalucía”. Para la viceconsejera, esta entidad es “importantísima en el sistema deportivo andaluz, por lo que hace y con quien lo hace, ya que aúna las voces del Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y cuatro grandes patronos privados, como son Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola Europacific Partners y la ONCE”.

Finalmente, el Patronato ha validado la gestión y el trabajo desarrollado por la Fundación Andalucía Olímpica en 2025 y ha destacado la salud de la entidad, en la que también participan, como patronos, los deportistas Blanca Manchón Domínguez, José Manuel Ruiz Reyes y Jairo Ruiz López, los tres con experiencia dilatada en Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos.

La Fundación Andalucía Olímpica, entidad pública dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, cuenta también con la colaboración dentro del Plan Andalucía Olímpica de sus socios institucionales Diputación de Jaén, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos Hermanas y Ayuntamiento de La Rinconada.

Con esta edición, el Plan Andalucía Olímpica suma 29 años de existencia, en los que ha elevado la cifra global de premios concedidos desde 1998 a 5.346, con una inversión en deporte de rendimiento de 12,6 millones de euros, habiendo sido cantera continua de nuevos talentos deportivos. Deportistas como María Pérez, Ana Alonso, Fátima Gálvez, Alfonso Cabello, Carolina Marín, Marina Alabau, Carmen Herrera, David Valero, Regino Hernández, Lourdes Mohedano, Blanca Manchón, Álvaro Valera o José Manuel Ruiz comenzaron sus carreras deportivas siendo beneficiarios del Plan Andalucía Olímpica.