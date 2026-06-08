Andalucía toca la cima del bowling nacional con el oro femenino y el subcampeonato masculino

eldesmarque.com 08 JUN 2026 - 09:58h.

La Selección Andaluza firma un Campeonato de España histórico en Madrid, con las mujeres proclamándose campeonas de España

El equipo masculino logró una brillante medalla de plata

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La Selección Andaluza de Bowling ha vuelto a situar a Andalucía en lo más alto del panorama nacional tras completar un Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2026 sobresaliente, celebrado los días 30 y 31 de mayo en Ozone Bowling X-Madrid. El combinado femenino se proclamó campeón de España, mientras que la selección masculina consiguió un meritorio subcampeonato, cerrando un fin de semana histórico para el bowling andaluz.

El éxito cobra aún más valor porque Andalucía no partía como gran favorita en ninguna de las dos competiciones. Sin embargo, la fortaleza competitiva, la regularidad y la capacidad de sufrir hasta el final permitieron a los dos equipos andaluces pelear por las medallas hasta los últimos lanzamientos. En el caso de la selección femenina, el título llegó tras una última partida de enorme igualdad, resuelta por un margen estrechísimo. El equipo masculino, por su parte, tuvo que esperar prácticamente hasta el último tiro para confirmar una plata de enorme prestigio.

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La gran gesta del campeonato la protagonizó la Selección Andaluza femenina, formada por Lola Marín, Lucía Jiménez, Toñi Mateo, Carmen Lozano y Laura Espinosa, que se proclamó campeona de España por delante de Madrid, subcampeona del torneo. Las andaluzas se mantuvieron firmes durante todo el fin de semana, compitiendo con una enorme solidez y demostrando carácter en los momentos decisivos.

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También fue extraordinaria la actuación de la Selección Andaluza masculina, integrada por Jonathan Rodríguez, Lorenzo Lozano, Francisco Carrasco, Pedro González, Antonio Expósito, Luis Jiménez Marín y Daniel Rosales, que logró el subcampeonato de España en una competición masculina ganada por Madrid. La plata andaluza confirma el excelente momento del bowling autonómico y el crecimiento competitivo de sus deportistas en el ámbito nacional.

Este doble éxito es el resultado del trabajo sostenido que vienen realizando la Federación Andaluza de Bolos a través de su Comité Técnico de Bowling y la AECB Andalucía, una labor que empieza a traducirse en resultados de máximo nivel. A estos logros de las selecciones autonómicas se suma además la presencia de dos equipos andaluces, uno femenino y otro masculino, del Club Costa del Sol, en la División de Honor de la Liga Nacional, lo que confirma que el bowling andaluz atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2026 deja, por tanto, una conclusión clara: Andalucía ya es una referencia nacional en bowling. El oro femenino y la plata masculina no solo suponen dos medallas de enorme valor deportivo, sino también un impulso para seguir consolidando esta especialidad dentro de la Federación Andaluza de Bolos.

El bowling andaluz está en lo más alto. Y, a la vista de estos resultados, el camino iniciado promete nuevos éxitos en el futuro.