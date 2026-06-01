Olga García y Alberto Peña son los nuevos campeones de Andalucía Infantil de tenis por partida doble

Redacción ElDesmarque 01 JUN 2026 - 09:22h.

Olga García y Alberto Peña ganaron el campeonato individual y de dobles

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Las instalaciones del Real Club Tenis Betis han coronado a los nuevos campeones del Campeonato de Andalucía Infantil “Memorial Paco Doña”, que durante toda la semana ha reunido en Sevilla a los mejores infantiles de Andalucía. La malagueña Olga García y el jerezano Alberto Peña lograron alzarse con los títulos individuales y de dobles, culminando una actuación sobresaliente.

La competición, celebrada en un escenario de referencia para el tenis internacional, ha vuelto a poner de manifiesto el gran nivel de la cantera andaluza con partidos de alta intensidad y cuadros finales repletos tras disputarse también fase previa.

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Olga García, campeona de Andalucía Infantil

En el cuadro femenino, la malagueña Olga García confirmó su gran estado de forma para, conquistar el título regional. Su regularidad durante toda la semana le permitieron completar un brillante campeonato, donde en la final venció a la también malagueña, Claudia Valero. En semifinales, Olga García venció a Martina Simón mientras que Claudia Valero lo hizo a Carla Martínez, respectivamente.

Alberto Peña conquista el título masculino

Por su parte, el jerezano Alberto Peña se proclamó campeón de Andalucía tras vencer en la final al almeriense Leo Vidaña. El jugador mostró un gran nivel de tenis y se ha llevado un doblete para casa. En semifinales, Alberto Peña superó a Vladislav Kariakin y Leo Vidaña a Víctor Linares, respectivamente.

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Los dobles también fueron protagonistas

En categoría masculina, la dupla formada por Alberto Peña e Iván García se proclamaron campeones tras vencer en la final a Alejandro Racero y Álvaro Ugart En el cuadro femenino, el título fue para Martina Simón y Olga García, que doblegaron a Paula Cuevas y Carla Sarmiento.

Una semana de tenis, valores y futuro

Durante toda la semana, el Real Club Tenis Betis ha acogido una competición marcada por el excelente ambiente, la deportividad y el alto nivel, además del calor. La Federación Andaluza de Tenis sigue con su estrategia de convertir los campeonatos en eventos sostenibles, donde ha entregado a cada jugador una botella reutilizable y rellenable, con zonas habilitadas con bombonas de agua y dispensadores, con el fin de reducir el consumo de plástico.

Anterior a la disputa de las dos finales individuales, se realizó un clinic con los niños de la escuela del Tenis Betis y los técnicos de la Federación, junto al partner Dunlop. La Federación Andaluza de Tenis agradece al Real Club de Tenis Betis, jueces, árbitros, personal técnico, voluntarios, familias y participantes, cuya contribución ha contribuido al éxito de una edición que ha vuelto a demostrar el brillante presente y futuro del tenis andaluz