El Circuito de Jerez corona a los primeros líderes de la Copa de España de Velocidad 2026

Redacción ElDesmarque 31 MAY 2026 - 22:42h.

Este domingo ha concluido la primera cita del calendario

España, a un paso de las medallas en la Copa del Mundo de Sevilla

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La Copa de España de Velocidad 2026 ha arrancado de forma espectacular este fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La primera cita del calendario ha concluido hoy domingo poniendo el broche de oro a dos jornadas intensas de motociclismo puro, donde se han definido las primeras batallas y lideratos del año.

Tras unos entrenamientos cronometrados muy ajustados y unas carreras Sprint muy competidas en la jornada de ayer sábado, las carreras dominicales no han defraudado a los aficionados. La exigencia del trazado jerezano y las altas temperaturas de este final de mayo han puesto a prueba tanto la resistencia física de los pilotos como la puesta a punto de las monturas en el estreno oficial del curso.

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En cuanto a las carreras, la dominical arrancaba con la categoría portuguesa TB1 y TB2 donde en ambas mangas vencía Frederic Bottoglieri. Tras ella, empezaban de forma consecutiva las clases propias de la Copa y andaluz de velocidad con la BMW RR Cup como primera clase en salir a escena y donde vencía Isaac Moreno no sin antes batallar durante la carrera con Juan Antonio Alonso y Afonzo Azevedo que le acompañaron en el podio por este orden.

La prueba estrella de la Copa son las categorías más potentes de Superbike y Supersport. En la primera de ellas, que también incluye la Copa Yamaha R1, debido a la alta inscripción de participantes, se estructuró en dos grupos con una carrera distinta para cada grupo. De esta forma en el grupo 1 que fueron los primeros en disputar su prueba, era Juan Manuel Zarza el vencedor de la general Scratch, con Yeray Sánchez segundo y Kavin Quintal que completaba el pódium. Por su parte en la Copa R1 era Makar Sushilin el vencedor, mientras José Manuel Fernández lograba la victoria en la categoría de Superbike para el certamen andaluz. En Superbike grupo 2, triunfo para Vicente Gimeno, seguido de Juan Antonio Rabaneda y Aitor Barba en tercer lugar de la Scracth. David Garcia, hacía lo propio en la clase Yamaha R1 con Diego Bellas siendo el mejor andaluz.

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La categoría de Supersport congregaba además la Copa Yamaha R6 y la clase JMRR-SS. En la general Scratch de la Copa de España de Supersport, era Guillermo Moreno quien conseguía una aplastante victoria con casi 20 segundos con respecto al segundo clasificado, Javier Aparisi, mientras la tercera plaza de la general era para Marco Garcia. Por clases, en la Copa de España Supersport femenina era Sabine Holbrook la vencedora, Jordi Esteve en Master30, mientras Marco Garcia lo hacía en la Copa Yamaha R6. Por su parte, Julián Chipiolina, quinto en la general scratch, lograba con este resultado el triunfo para el andaluz de Supersport.

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En la categoría de Supersport 300 + R4 C Junior, sumaba una nueva victoria Marc Moñinos (ganaba ayer también en la prueba Sprint) estando acompañado en el pódium Scratch por Mario Ruiz y Jesús Esparragoso. Por categorías, era Damián Alonso el vencedor en la Copa de España SS 300, mientras Jesús Esparragoso, en esta misma clase, lo hacía como el mejor andaluz siendo Moñinos a su vez el vencedor en la R4 C Junior.

El mix andaluz de categorías contempladas en las clases Super Motard, Fuerza Libre y Critérium 125cc dos tiempos, contó con dos carreras a lo largo de la jornada. En la primera de ellas, era Alberto Martín el vencedor de la clase Super Motard con Pablo Garcia haciendo lo propio en Fuerza Libre, mientras el jerezano Juan de Dios Donaire sumaba el triunfo en la clase Critérium dos tiempos. En la segunda que cerraba el programa deportivo vencían Mario Pace en Super Motard, Miguel Barrera en Fuerza Libre y Juan de Dios Donaire en clase Critérium 2 tiempos.

Próxima parada Copa de España: Alcarràs

Con los primeros puntos ya repartidos en el casillero, los equipos y pilotos de la Copa de España de Velocidad ya tienen las miras puestas a final de mes donde en el circuito ilerdense de Alcarrás se traslada el campeonato los días 26 al 28 de junio para disputar la segunda ronda de la temporada.

Cantera en marcha: El Andaluz de Minivelocidad arrancaba en la pista de Mini Velocidad del circuito

El circuito de Jerez se convertía este fin de semana en epicentro del motor. Y es que el viernes por la tarde acogió el primer tramo del Rallye de Jerez, mientras de forma paralela a la actividad continuaba en el trazado permanente con la Copa de España y en su pista de Mini Velocidad en los aledaños de la Torre Tío Pepe tenía un protagonismo especial la cantera del motociclismo con la primera prueba puntuable para el andaluz de Mini Velocidad. Los pilotos más jóvenes del certamen regional han disputado su primera cita de la temporada, demostrando un altísimo nivel de pilotaje y asegurando el futuro de este deporte sobre dos ruedas en una jornada dominical frenética.