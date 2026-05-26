El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogerá tres eventos de motor este fin de semana

Redacción ElDesmarque 26 MAY 2026 - 16:02h.

La pista permanente albergará la Copa de España de Velocidad y el certamen andaluz

La tarde-noche del viernes se desarrollará el primer tramo del Rallye de Jerez

La MiniVelocidad, base del motociclismo, arranca su temporada en la pista de Minivelocidad del circuito en los aledaños de la Torre Tío Pepe

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El Circuito de Jerez-Ángel Nieto no solo es testigo de los grandes premios de MotoGP. Esta vez se prepara para acoger varios eventos de motor el próximo fin de semana. Durante los próximos días (del 29 al 31 de mayo), las instalaciones jerezanas se transformarán para vivir de forma simultánea competiciones de velocidad en circuito, rallye y categorías de iniciación.

Velocidad al máximo nivel en la pista permanente

El plato fuerte en el trazado principal vendrá de la mano del motociclismo. La pista permanente de velocidad acogerá este fin de semana la primera prueba puntuable para la Copa de España de Velocidad que engloba a su vez el certamen andaluz, una cita que hará las delicias de los aficionados al motociclismo. Un certamen de referencia para la formación e iniciación de jóvenes pilotos que buscan abrirse camino en el motociclismo nacional. Dentro de la Copa de España tiene cabida también el certamen andaluz de velocidad, junto a otras categorías de formación donde el público tendrá la oportunidad de ver en acción a los campeones del mañana. Habrá carreras sábado y domingo. El sábado tras desarrollarse la mañana disputándose los entrenamientos cronometrados, a partir de las 15.35 se desarrollarán Sprint Race para las categorías de SS300, Supersport y Superbike. El domingo, habrá nueve carreras en el programa de competición iniciándose la misma a las 9.45 horas, mientras que la salida de la última prueba está prevista a las 15.25 h. Horarios completos.

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Un arranque espectacular para el Rallye de Jerez

La gran novedad de este fin de semana llegará sobre cuatro ruedas. En la tarde-noche del viernes 29, el Circuito de Jerez se convertirá en el escenario escogido por los organizadores del Rallye de Jerez para llevar a cabo el espectacular primer tramo cronometrado de la competición. Los vehículos de rallye rugirán bajo los focos del circuito antes de poner rumbo, a partir del sábado, a las exigentes carreteras de la provincia donde se desarrollará el resto del itinerario. Sin duda, una oportunidad única para los aficionados de ver los potentes vehículos de rallye desenvolverse en un entorno diferente. El inicio de este primer tramo en el circuito está previsto en la tarde noche del viernes a las 20.30 en la que los participantes deberán realizar tres vueltas al trazado donde en distintos puntos se han instalado tres chicanes artificiales en zonas de recta para bajar la velocidad.

El futuro del motor en la pista de Minivelocidad

El fin de semana se completará con el inicio de la temporada para los pilotos más jóvenes. La pista de Minivelocidad, ubicada junto a la emblemática Torre Tío Pepe, albergará, organizado por la Federación Andaluza de Motociclismo, la primera prueba del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad y Minimotard. Esta disciplina, cuna de grandes campeones, asegura carreras repletas de emoción y adelantamientos constantes, demostrando que el circuito cuida tanto el presente como el futuro del motor. El sábado, la competición ha reservado la jornada a tandas libres para los participantes del fin de semana, mientras el domingo a partir de las 10.30-11.00 (el horario aún no está cerrado por parte de la FAM) tendrán lugar las distintas carreras de esta primera prueba.

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Con esta triple oferta que abarca la velocidad pura, la espectacularidad de los rallyes y la frescura de la cantera, el Circuito de Jerez reafirma su posición como instalación versátil, ofreciendo un fin de semana donde la emoción y espectáculo rayarán a gran altura. Todas las actividades del fin de semana cuentan con entrada gratuita al circuito.