La Federación Andaluza de Vela reconoce a sus campeones en una exitosa gala

eldesmarque.com 25 MAY 2026 - 10:27h.

Ana Mestre, Javier Domínguez Banderas y Nía Suardiaz reciben la Insignia de Oro de la FAV

El evento tuvo lugar tuvo lugar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en El Puerto de Santa María

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El Puerto de Santa MaríaLa Federación Andaluza de Vela celebró en la noche del sábado 23 de mayo la Gala de la Vela Andaluza 2026, un acto que tuvo lugar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la FAV en El Puerto de Santa María. La cita reunió a deportistas, clubes, técnicos, armadores, directivos y representantes institucionales para reconocer los méritos más destacados de la temporada 2025, en un año especialmente significativo para la vela andaluza tras los importantes reconocimientos recibidos por la Federación y por el propio Centro de Tecnificación, entre ellos la Bandera de Andalucía, el Premio Andalucía de los Deportes y el reconocimiento especial de Clínicas Beiman.

El acto contó con la asistencia de numerosas autoridades y representantes institucionales, entre ellos Antonio Jiménez Salado, jefe accidental del Servicio Marítimo de la Guardia Civil del Mar en Cádiz; Luciano Grandal Reyes, capitán marítimo provincial; Tania Barcelona, delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Valle de la Riva, presidenta de Puerto Sherry; Benjamín Ruiz Carmona, consejero delegado de Clínicas Beiman; Antonio Escribano, presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas; Luisa Fernández García, concejal de Deportes de Rota; José Ignacio González Nieto, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz; y Virginia Mena y José Antonio Montilla, concejal de Deportes y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto Real, respectivamente.

Durante su intervención, el presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro, puso en valor el trabajo conjunto de todo el colectivo de la vela andaluza y subrayó que los galardones recibidos no son fruto de la casualidad, sino del esfuerzo compartido de clubes, deportistas, técnicos, jueces y personal federativo. Coro destacó además la importancia de seguir trabajando con orgullo andaluz y con la humildad necesaria para que estos reconocimientos sirvan como estímulo en el crecimiento de los deportistas andaluces.

El importante papel de las escuelas de vela

Uno de los mensajes centrales de su discurso fue la necesidad de cuidar la base y reforzar el papel de las escuelas de vela. El presidente animó a los clubes a invertir en los más jóvenes, recordando que apostar por las escuelas “no es aumentar un gasto, sino invertir en el futuro de los clubes”. En este sentido, defendió la importancia de acompañar el talento infantil sin presión, ayudando a que los niños y niñas descubran en la vela una pasión, una vocación o un propósito.

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Entre los grandes protagonistas de la noche estuvieron los galardonados con las Insignias de Oro 2026: Ana Mestre García, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, por su cercanía, implicación institucional y apoyo a la vela andaluza; Javier Domínguez Banderas, por su trayectoria, compromiso y respaldo a la vela de crucero; y Nía Suardiaz Muzinger, por su brillante trayectoria deportiva y por ser una referencia para las nuevas generaciones de regatistas andaluces.

Ana Mestre fue la encargada de cerrar el acto tras recibir el reconocimiento visiblemente emocionada, con palabras de profundo agradecimiento hacia la Federación Andaluza de Vela y hacia toda la familia de este deporte, señalando especialmente al equipo directivo del RCN de El Puerto de Santa María, poniendo de manifiesto una vez más su cercanía, implicación y apoyo continuado a la vela andaluza.

Reconocimiento a exdirectivos

La Gala vivió también un momento especialmente sentido con el reconocimiento a cuatro exdirectivos de la FAV; José María Escribano, José Jarana, Antonio Burgos y Gaspar Llinares, cuyo trabajo, compromiso y dedicación a lo largo de los años forman parte de la historia reciente de la Federación. La entrega de estos reconocimientos sirvió para poner en valor la labor silenciosa y constante de quienes han contribuido al crecimiento y consolidación de la vela andaluza, y lo siguen haciendo como recalcaba Coro, «Con esto no os estoy jubilando, que conste, porque os seguimos necesitando y vuestro trabajo y apoyo es muy valioso para mí».

La Federación entregó además nuevas distinciones, entre ellas el reconocimiento a Padre del Año, que recayó en el almeriense José Antonio Frías, por su entrega generosa al deporte de la vela, y el premio al Armador del Año, concedido al gaditano Federico Linares García de Cosío, armador del barco Brujo, como ejemplo de fidelidad a la vela de crucero, pasión por competir y capacidad para construir un proyecto deportivo sólido sin perder el valor humano del equipo.

Al recoger su reconocimiento, Federico Linares dejó una de las frases destacadas de la noche al aludir al filósofo cordobés Séneca: “Para disfrutar realmente hay que compartir y a mí me parece maravilloso esto que estamos compartiendo hoy, así que muchas gracias a los que lo hacéis posible”.

Cuadro de Honor 2025

Durante la gala se reconoció a los deportistas incluidos en el Cuadro de Honor 2025, con campeones y medallistas nacionales, europeos y mundiales en distintas clases, así como a los campeones del Ranking Andaluz, los campeones de Andalucía de Crucero y los clubes más destacados de la temporada.

En el apartado de clubes, el Club Náutico Sevilla fue reconocido como campeón del Ranking de Clubes 2025, con reconocimiento también para los otros 14 primeros clubes del Ranking, dentro de una clasificación que refleja la intensa actividad de la vela autonómica durante toda la temporada.

Con esta gala, la Federación Andaluza de Vela cerró una temporada de grandes resultados deportivos y reconocimientos institucionales, reafirmando el papel de Andalucía como una de las grandes referencias de la vela nacional y el valor del CETDV Bahía de Cádiz como motor técnico, deportivo y formativo. Una noche de emociones, homenajes y agradecimientos que sirvió, además, para renovar el compromiso de la FAV con el futuro de la vela andaluza, con sus clubes y con las nuevas generaciones de regatistas.