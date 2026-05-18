Redacción ElDesmarque 18 MAY 2026 - 13:58h.

El barco de John Bassadone gana también las Series de Primavera después de imponerse en la tercera y última convocatoria celebrada este fin de semana en aguas de La Línea

'Team Kouko' y 'GVS PAS' completan el podio tras la suma de 44 pruebas de las series de otoño, invierno y primavera

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El Circuito Alcaidesa Marina de J/80 ha cerrado este fin de semana una nueva temporada en aguas de La Línea de la Concepción con la celebración de la tercera y última convocatoria de las Series de Primavera, una cita que ha puesto el punto final a un intenso calendario compuesto por las series de otoño, invierno y primavera.

La última convocatoria dejó condiciones muy cambiantes para la flota de monotipos J/80. El sábado se disputaron dos pruebas con brisas de dirección entre 125º y 110º y una intensidad de 5-6 nudos, mientras que el domingo el viento se mostró más estable, rolando al 180º-190º y subiendo hasta los 8-9 nudos, lo que permitió completar cuatro nuevas mangas. En total, la cita se resolvió con seis pruebas, que elevan a 16 el número de mangas disputadas en las Series de Primavera y a 44 el total acumulado de la temporada.

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El desenlace no trajo sorpresa en cuanto al vencedor final, pero sí confirmó lo difícil que ha sido este año revalidar el título. El ‘Península’, de John Bassadone —con bandera del Royal Gibraltar Yacht Club y CN Bevelle—, volvió a imponerse en la general del circuito, aunque lo hizo después de una temporada marcada por la enorme competitividad entre equipos muy similares, en la que las regatas se han decidido más por la ausencia de errores que por los grandes aciertos.

Los de Bassadone firmaron un sprint final de libro, ganando la tercera convocatoria primaveral después de imponerse en cuatro de las seis pruebas disputadas. El segundo puesto fue para el ‘Team Kouko’, de Pedro Butrón y Dani Cuevas, del RC Marítimo de Marbella, ganador de las otras dos mangas, mientras que el ‘GVS PAS’, de Nacho Cifuentes y Rafael Díaz, con grímpola del CN Bevelle y RC Mediterráneo, completó el podio de la última cita, a solo un punto del segundo clasificado.

La igualdad volvió a ser la nota dominante en el resto de la clasificación de la convocatoria. El cuarto y quinto puesto quedaron resueltos tras un empate entre el ‘Tacuarita’, de Horacio Cardarelli, del CN Bevelle, y el ‘Fiestas Team’, de María Fiestas, del RC Mediterráneo, seguidos a solo un punto por el ‘Aquaholic’, de José Couret y Álvaro Arias, del CN Puerto Sherry. También terminaron empatados el ‘Aviador’, de Gabriel Medem, con Pablo Villar al mando y grímpola del RC Marítimo de Sotogrande, y el ‘Alcaidesa Marina’, de Alex Dobbs, del Royal Gibraltar Yacht Club, séptimo y octavo, respectivamente. Cerró la clasificación el ‘Pretty Sailing’, patroneado por Amy Pretty, también del Royal Gibraltar Yacht Club.

Después de alguna protesta que provocó cambios en la clasificación, el ‘Península’ certificó también una sólida victoria en las Series de Primavera, por delante del ‘Team Kouko’, segundo, y de un ‘Fiestas Team’ que logró una merecida plaza de podio. A continuación se situaron ‘GVS PAS’, ‘Aviador’, ‘Aquaholic’, ‘Tacuarita’, ‘Alcaidesa Marina’, ‘Pretty Sailing’ y ‘Nexum Capital’.

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En la general absoluta del Circuito Alcaidesa Marina de J/80, con la suma de las 44 pruebas disputadas entre otoño, invierno y primavera, la victoria fue finalmente para el ‘Península’, que revalida el título de la temporada. El podio lo completaron el ‘Team Kouko’ y el ‘GVS PAS’, mientras que el ‘Fiestas Team’ se quedó a las puertas de los puestos de honor, presentando credenciales para la próxima edición y poniendo distancia respecto a sus perseguidores.

Tras ellos, la clasificación general final quedó ordenada con el ‘Aviador’ en quinta posición, seguido por ‘Tacuarita’, ‘Aquaholic’, ‘Pretty Sailing’, ‘Alcaidesa Marina’ y ‘Nexum Capital’.

El circuito, organizado por el Club Náutico Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea de la Concepción, con la colaboración del Royal Gibraltar Yacht Club y el patrocinio del puerto deportivo Alcaidesa Marina, cierra así una nueva temporada consolidado como uno de los grandes puntos de encuentro de la vela monotipo en el entorno del Estrecho.

Con regatas ajustadas, equipos cada vez más igualados y clasificaciones decididas por márgenes mínimos, el Circuito Alcaidesa Marina de J/80 vuelve a confirmar el excelente momento de la clase en el Campo de Gibraltar y deja ya abierta la expectativa de una próxima edición que promete mantener el mismo nivel de emoción y competitividad.