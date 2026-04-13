Redacción ElDesmarque 13 ABR 2026 - 09:57h.

La primera prueba se resuelve con cuatro pruebas el sábado tras una jornada dominical en blanco por exceso de viento.

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El II Circuito Diputación de Cádiz de Vela ha arrancado este fin de semana en aguas de La Línea de la Concepción con la celebración de su primera prueba bajo la organización del Real Club Náutico de La Línea, en una cita que solo pudo completarse en su primera jornada debido a la intensidad del viento registrada el domingo, por encima de los límites aconsejables para navegar.

La competición sí pudo desarrollarse con brillantez el sábado, jornada en la que se disputaron cuatro pruebas en la bahía linense bajo unas condiciones espectaculares, con un viento que fue subiendo desde los 8 nudos iniciales hasta rozar los 20, ofreciendo un gran escenario para el estreno del circuito provincial.

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En la categoría Sub 16, la victoria fue para el regatista del RCMT Punta Umbría Hugo Quilón Milanés, vencedor en dos de las cuatro pruebas disputadas. La segunda plaza fue para Miguel Ángel Cervantes Álvarez, del CN Sevilla, a cuatro puntos del líder, mientras que el tercer puesto absoluto lo ocupó María de las Mercedes Medel Ruiz, también del CN Sevilla, que se proclamaba campeona femenina tras firmar otra de las victorias parciales del día.

A las puertas del podio absoluto, y como tercer clasificado masculino, finalizaba Jesús Rocha Martínez, del CN Elcano, seguido por la subcampeona femenina, Paloma Fernández Peña, del CN Sevilla. El podio femenino lo completó Lidia Hernández Romero, del CAND de Chipiona.

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En Sub 13, el triunfo fue para Luis Fernández Peña, que se llevó la victoria gracias a su regularidad. Le acompañaron en el podio Alonso Montero Egea y Ana Fernández Losada, esta última campeona femenina, los tres bajo la bandera del CN Sevilla. También del club hispalense fueron la cuarta y quinta clasificada, Blanca Cervantes Álvarez y Petra Murube Cid, separadas por la mínima y penalizadas ambas por un inoportuno fuera de línea. El podio masculino lo completó Rubén Rocha Martínez, del CN Elcano.

Entre los más pequeños, en categoría Sub 11, el podio absoluto quedó formado por Ignacio Fernández Palacios, primero, y Juan Bosco Medel Ruiz, segundo, ambos del CN Sevilla, junto a Lucas González Muñoz, del RCN de Sanlúcar de Barrameda, en tercera posición. Entre las niñas, la victoria correspondió a Lucía Montero Egea, seguida de Carmen Fernández Losada, ambas del CN Sevilla.

La jornada del domingo quedó reservada finalmente para la entrega de trofeos, celebrada en las instalaciones del club linense, después de que las condiciones meteorológicas impidieran ampliar el programa de pruebas.

Tras esta primera convocatoria en La Línea, el II Circuito Diputación de Cádiz de Vela continuará con una segunda prueba organizada por el Club Náutico El Trocadero, los días 16 y 17 de mayo; seguirá con una tercera cita en Sanlúcar de Barrameda, bajo la organización del Real Club Náutico

de Sanlúcar, los días 27 y 28 de junio; y concluirá con la cuarta y última regata en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, entre los días 9 y 12 de octubre.

Con este arranque, el circuito vuelve a poner en valor la vela de base en la provincia de Cádiz, ofreciendo a los más jóvenes un calendario competitivo y formativo que refuerza el trabajo de los clubes y el crecimiento de la cantera.