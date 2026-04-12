Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Otros Deportes

Carolina Marín se despide entre lágrimas en Huelva: así fue su emotivo homenaje

Carolina Marín se despide entre lágrimas en Huelva: así fue su emotivo homenaje
Carolina Marín se emociona en su despedida en Huelva. eldesmarque.com
Compartir

El adiós de Carolina Marín no es solo una retirada, es el cierre de una era: la jugadora que cambió para siempre el bádminton en España, que rompió el dominio asiático y se convirtió en leyenda del deporte mundial, se despide entre lágrimas en su Huelva natal tras una carrera irrepetible marcada por la superación, la emoción y un legado que ya es eterno…...

Temas