Carolina Marín se despide entre lágrimas en Huelva: así fue su emotivo homenaje

Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 16:02h.

Se retira una de las mayores leyendas del deporte español

Jake Ferguson, el jugador de la NFL que luce la bandera de España: “Me siento orgulloso de mis raíces”

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El adiós de Carolina Marín no es solo una retirada, es el cierre de una era: la jugadora que cambió para siempre el bádminton en España, que rompió el dominio asiático y se convirtió en leyenda del deporte mundial, se despide entre lágrimas en su Huelva natal tras una carrera irrepetible marcada por la superación, la emoción y un legado que ya es eterno…...