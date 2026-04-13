Redacción ElDesmarque 13 ABR 2026 - 09:52h.

El club sevillano hace pleno en equipos al colgarse el oro en la rutinas acrobáticas tanto sénior como júnior en Tenerife

Completó su supremacía nacional logrando además cuatro platas y tres bronces

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SevillaEl Club Natación Sincro Sevilla ha ratificado este fin de semana su condición de estandarte en nuestro país de la modalidad de natación artística. Así lo ha puesto de manifiesto el Campeonato de España sénior y júnior de invierno, celebrado desde el pasado viernes en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz, donde el club hispalense se ha erigido en el mejor equipo de la competición al proclamarse campeón en las rutinas acrobáticas de ambas categorías.

Con la excepcional presencia en la delegación desplazada hasta Canarias de las medallistas olímpicas y campeonas mundiales Marina García Polo y Alisa Ozhogina, el Sincro Sevilla ha hecho historia en la cita nacional para superar los resultados de las ediciones precedentes. Tanto es así que ha concluido la competición con un saldo de dos medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

Por categorías, en las pruebas sénior ha subido a lo más alto del podio en la rutina acrobática por equipos con Marina y Alisa junto a Emilia Arroyo, Carmen Beato, Gema Fernández, que había sido undécima en solo; Paula García Polo, Ana Gómez, María de la O Grondona, Lucía Pérez y Elena Vázquez. Además, se ha hecho con la plata en el dúo libre con Ozhogina y García Polo, seguidas en la quinta plaza por sus compañeras Carmen Beato y Elena Vázquez; y el dúo mixto de Ibon García y Ana Gómez. Además, se ha colgado el bronce en solo libre masculino con Ibon García.

En la competición de la categoría júnior llegaba el segundo oro del C.N. Sincro Sevilla en la final de la rutina acrobática. Las protagonistas eran Noa Alcalá, Polina Blagodarnaya, Macarena Boza, Jimena del Rey, Gema Fernández, Paula González, Maya Jos, Daniela y Patricia Velázquez y Ainhoa Zapata.

Dos platas y dos bronces

La cosecha sevillana en el Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife se completaba con dos platas y otros tantos bronces. El primer subtítulo llegaba en dúo técnico con las internacionales Daniela Velázquez, que había sido cuarta en solo libre y sexta en solo técnico, y Jimena del Rey, seguidas en la octava plaza por Noa Alcalá y Polina Blagodarnaya. Posteriormente, Daniela y Jimena repetían metal en la final de dúo libre, en este caso con Noa y Polina en la novena posición.

Y por último, el equipo júnior subía al tercer cajón del podio tanto en la rutina técnica como en la júnior con Noa, Polina, Macarena, Jimena, Paula, Maya, Daniela, Patricia y Ainhoa para poner el broche a un competición que ha marcado un hito en la natación artística andaluza.

En la clasificación final por clubes, el club sevillano ha ratificado su condición de referente tras proclamarse subcampeón de España absoluto en la categoría sénior, sólo superado por el Sincro Retiro entre los 19 inscritos con al menos un punto; y ser tercero en la clasificación júnior, en este caso con el C.D. Pingüinos de Arrecife canario como campeón entre las 27 entidades con puntuación.