Redacción ElDesmarque 16 MAR 2026 - 09:44h.

Ocho oros, ocho platas y cinco bronces para el remo andaluz en la prueba de acceso al equipo nacional de Bañolas

Con Club Náutico Sevilla, Real Círculo de Labradores, Guadalquivir 86, Tiempo Libre El Ejido y Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla

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El Open de primavera, prueba de acceso al equipo nacional de remo, se ha celebrado este fin de semana con un saldo de 21 medallas para los representantes de la Federación Andaluza. Marcada por el frío, la lluvia y el viento, circunstancias que obligaron a comprimir el programa en una sola jornada, la competición disputada este fin de semana en el lago de Bañolas (Gerona) ha concluido con ocho oros, ocho platas y cinco bronces para los deportistas de la FAR, que acudían en representación de cinco clubes, todos presentes en el medallero.

Al frente de la delegación andaluza en tierras catalanas se ha situado el Club Náutico Sevilla tras la consecución de cuatro oros, cuatro platas y dos bronces. Sus victorias se producían en dos sin timonel masculino con Jaime Canalejo y Javier García, dos sin timonel femenino con Rocío Laó y Ana Navarro, dos sin sub23 con Lidia Florido e Inmaculada Rius y skiff juvenil femenino con Inés Bernalte.

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Las platas llegaban en dos sin masculino con Jorge Knabe, dos sin sub23 femenino con Haizea Gozategi, el dos sin juvenil femenino de Inés Izquierdo y María Navarro y el masculino de José Rivas y Juan Jesús Ortega. Y los bronces, en skiff con Bruno Cetraro y Nicole Yarzon.

Por su parte, el Real Círculo de Labradores se ha hecho con tres oros, dos platas y un bronce, con victorias del skiff sub23 de Amanda Gil, el juvenil de Manuel Cruz y el dos sin juvenil de Jesús Alonso de Caso y Juan Rodríguez. Subcampeones han sido Juan Miguel Palomino en dos sin absoluto y el sub23 de Pablo Velasco y Rafael Gómez, mientras que el bronce llegaba con el dos sin sub23 de María Jesús Gómez y Karla Remacha.

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El octavo y último oro andaluz llegaba por medio del skiff PR3 de Dani Díaz para el Club de Remo Guadalquivir 86, que lograba además el bronce en dos sin sub23 con Salvador Serra y Jesús Hermosilla.

A su vez, el Club Tiempo Libre El Ejido sumaba una plata y un bronce en la categoría juvenil, con subtítulo para el skiff de Robert Privistirescu y tercer puesto del dos sin de Sara Naboni y Daniela Gómez. Por último, el Club Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla se proclamaba subcampeón en skiff PR3 por medio de Carlos Dorado.

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Convocatoria de los equipos nacionales

Tras estos resultados, la Federación Andaluza de Remo ha incluido a 22 deportistas en las convocatorias realizadas por los equipos nacionales absoluto, sub23 y paralímpico para la concentración a celebrar en Bañolas del 15 al 21 de marzo, mientras que en la categoría juvenil facilitará la convocatoria en unos días, en este caso para trabajar en Semana Santa en Castrelo de Miño (Orense).

Selección absoluta

Javier García, Jaime Canalejo, Jorge Knabe, Lidia Florido, Inmaculada Rius, Haizea Gozategi Rocío Laó, Ana Navarro (Club Náutico Sevilla), Gonzalo García, Juan Miguel Palomino, María Jesús Gómez y Karla Remacha (Real Círculo de Labradores).

Selección sub23

Rafael Gómez, Pablo Velasco, Daniel Carballo, Ramón Palomino, Amanda Gil (Real Círculo de Labradores), Jesús Hermosilla, Salvador Serra (C.R. Guadalquivir 86) y Lucas Catalá (Club Náutico Sevilla).

Selección paralímpica

Daniel Díaz (C.R. Guadalquivir 86) y Carlos Dorado (Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla).