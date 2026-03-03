Redacción ElDesmarque 03 MAR 2026 - 09:32h.

Patricia del Pozo ha asistido a la presentación de esta competición que tendrá lugar en la localidad onubense del 20 al 22 de marzo

La consejera anuncia que la próxima edición del Desafío Doñana será Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asistido esta mañana en Almonte (Huelva) a la presentación del MXGP Andalucía Spain Almonte, única prueba del Mundial de motocross de 2026 en España, y que se celebrará del 20 al 22 de marzo.

Patricia del Pozo, que destacó que la comunidad fue sede de 205 eventos deportivos internacionales el pasado año, ha señalado que “desde 2019, el Gobierno andaluz ha realizado una apuesta firme y decidida por atraer y organizar competiciones de primer nivel, convencidos de que el deporte genera riqueza, empleo, proyección exterior y cohesión social. Grandes eventos como éste dinamizan el tejido empresarial, fortalecen el turismo deportivo y proyectan nuestra imagen al mundo como tierra moderna, preparada y ambiciosa”.

La consejera ha destacado también que “la elección de Almonte como única sede española del Mundial de Motocross 2026 no es casual, sino el resultado de un trabajo conjunto, de la unidad institucional y de la capacidad organizativa demostrada por este municipio y por la provincia de Huelva en múltiples citas deportivas de primer nivel”.

Por último, la titular de Deporte de la Junta ha señalado que “el Circuito de Motocross de Almonte se sitúa junto al incomparable espacio natural del Parque Nacional de Doñana, Patrimonio de la Humanidad. Un enclave que nos obliga a asumir, con responsabilidad y compromiso, el reto de organizar un gran evento internacional bajo criterios de sostenibilidad”.

En ese sentido, el proyecto “Huella Cero” será eje estratégico del campeonato: inventario de emisiones, reducción en origen, movilidad sostenible, economía circular, protección de hábitats, control de ruido y polvo, y compensación local verificada. Todo ello con el objetivo de demostrar que un gran evento deportivo puede ser también un ejemplo de respeto ambiental y legado positivo.

La competición será también una experiencia global. A lo meramente deportivo se sumará el MX Music Fest, con gastronomía, conciertos, cultura y espacios para todos los públicos. Será una gran fiesta del deporte y de la convivencia, abierta no solo a los amantes del motocross, sino a familias, visitantes y a toda la ciudadanía.

La presentación del evento contó también con la presencia del alcalde de Almonte, Francisco Bella; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; y Antonio Paricio, CEO del Mundial; entre otras autoridades.

Única prueba del Mundial en España

El MXGP Andalucía Spain Almonte 2026 será una de las citas más destacadas del Campeonato del Mundo de Motocross (FIM Motocross World Championship) y marcará un hito histórico, al convertirse en la primera prueba del Mundial en Europa en la temporada 2026, marcando así el inicio de la gira continental de la competición, y generando una gran expectación en los aficionados con las grandes novedades de las escuderías.

Además, será la única prueba del Mundial que se disputará en España en 2026, reforzando el papel de Andalucía y Almonte como epicentro del motocross internacional durante ese fin de semana. El evento supone un proyecto estratégico para posicionar Andalucía en el mapa global del deporte, el turismo y los grandes eventos internacionales.

En la presente temporada serán dos los españoles que compitan en la máxima categoría del motociclismo: Rubén Fernández, que fue cuarto en la pasada campaña, y Oriol Oliver, que esta temporada llevará a cabo su estreno en la categoría reina tras sus buenas actuaciones en MX2. Ambos intentarán perseguir el título mundial, algo que en la historia solo ha sido capaz de conseguir un solo piloto, el gallego Jorge Prado, en 2023 y 2024.

En la segunda categoría será Guillem Farrés el único representante español. Tras conseguir buenas actuaciones en 2025, ganando una manga en el GP de Alemania -donde fue segundo en la general-, el joven piloto finalizó la temporada en octava posición. Este 2026 debe ser el de su confirmación en la parrilla y la cita en Almonte, donde estará respaldado por los aficionados, es una de las pruebas marcadas en rojo en su calendario particular.

Desafío Doñana como campeonato de España

La consejera de Cultura y Deporte ha anunciado también que el Andalucía Desafío Doñana, triatlón de media distancia que se celebrará el 17 de octubre en Matalascañas, trae importantes novedades en su decimosexta edición, ya que va a acoger también el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike y será prueba puntuable igualmente para el Ranking Nacional sobre Media Distancia.

Patricia del Pozo ha señalado que “es una excelente noticia para una prueba como el Desafío Doñana, todo un referente a nivel nacional y un evento icónico, que se celebra en un entorno maravilloso como es el Parque Nacional de Doñana y que vuelve a reflejar la apuesta del Gobierno andaluz por la celebración de grandes eventos deportivos”.

Las distancias sobre las que se celebrará el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia serán 3.000 metros de natación, 120 kilómetros de bicicleta y 30 kilómetros de carrera a pie. Por su parte, el de Aquabike se disputará sobre unas distancias de 3.000 metros de natación y 120 kilómetros de bicicleta.

En cuanto al recorrido del Desafío Doñana se mantendrá el de la pasada edición, comenzando con 1,9 km de natación en la playa de Torre de la Higuera, continuando con 75 km de ciclismo en doble vuelta por la carretera de Matalascañas a Mazagón y finalizando con 20 km de carrera a pie por la playa de Matalascañas y Doñana.

Esta edición mantendrá la espectacularidad de pasadas ediciones, pero con la celebración del Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike y al ser puntuable para el Ranking Nacional de Media Distancia, hará la competición muy atractiva para los triatletas inscritos en el evento.