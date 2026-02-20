Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 11:46h.

El Colegio El Pinar de la localidad malagueña acogió ayer la primera actividad de su octava edición

El karateca Damián Quintero protagonizó ayer la primera actividad del programa, que apuesta por compartir los valores del deporte entre el alumnado andaluz

El programa Mentor 10 de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía comenzó ayer, en el Colegio El Pinar de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, su octava edición, en una actividad que contó con la participación del karateca Damián Quintero, en la que realizó una intervención sobre los valores de su modalidad deportiva, además de realizar una práctica con alumnos del centro.

Damián Quintero, medallista olímpico, mundial y europeo y durante cinco años el número uno del mundo, señaló que “la vida del deportista es demasiado corta y por lo tanto la formación académica es fundamental y además perfectamente compatible con la actividad deportiva de alto rendimiento”.

El programa Mentor 10 comienza su octava temporada consolidado como una iniciativa que ha sido pionera a nivel nacional. Nació en el año 2019 con 10 deportistas mentores y en 2026 va a contar con 36 mentores, que son referentes en sus modalidades deportivas en Andalucía.

Mentor 10 nació por la necesidad de que los deportistas andaluces que comenzaban su andadura tuviesen unos referentes en los que fijarse, que les sirvieran de guía en su formación como deportista y como persona. Por ello, desde entonces, los mentores asisten a centros educativos, universidades, centros de menores, asociaciones o sedes de clubes, para exponer lo que ellos han vivido, el esfuerzo y trabajo realizado, hasta llegar a ser deportistas de élite.

Los deportistas mentores, muchos de ellos medallistas olímpicos o en campeonatos del mundo o europeos, con una trayectoria ejemplar, y que son referentes del deporte andaluz y español, abordan en distintas sesiones contenidos como la formación en valores, la cultura del esfuerzo y el trabajo o la importancia de los hábitos saludables y la vida activa.

Mentor 10 es un programa de excelencia que supone un impulso al deporte en Andalucía. Es un proyecto estratégico de gran amplitud y que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores, la promoción de hábitos saludables y de vida activa a distintos grupos poblacionales andaluces. Asimismo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, acompañándoles y guiándoles en la fase inicial de su trayectoria deportiva.

En la octava edición de esta iniciativa participan como nuevos mentores la jugadora de pádel malagueña Carolina Navarro; el entrenador granadino de marcha Jacinto Garzón; y la jugadora de rugby jerezana, Laura Delgado ‘Bimba’.

Ellos se unen al resto de mentores, Cisco García, Berni Rodríguez, Paco Gaviño, Pedro García, Sarah Almagro, Adrián Miramón, Ana Pérez, Natalia Baldizzone, Pablo Martínez, Cayetano García, María Pérez, Carmen Herrera, Celia Jiménez, Alfonso Cabello, Carlos Marchena, José Manuel Quintero, Emilio Martín, Cristina Morales, Juan Bautista Castilla, Carmen Martín, Rubén Alcántara, Adrián Gavira, María Pujol, Lourdes Mohedano, Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Fátima Gálvez, Damián Quintero, Jaime Canalejo, Javier García, Ayoub Ghadfa, Rocío Delgado y Carolina Marín.