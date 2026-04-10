Redacción ElDesmarque 10 ABR 2026 - 12:03h.

El equipo del ‘Península’ liderado por John Bassadone defiende el top bajo mucha presión

Los equipos darán el salto a Gibraltar el sábado para la regata de tierra invitados por el Royal Gibraltar Yacht Club

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Las aguas de La Línea de la Concepción volverán a reunir este fin de semana a la competitiva flota del Circuito Alcaidesa Marina de J/80, con motivo de la celebración de la segunda convocatoria de las Series de Primavera, una cita que se disputará a lo largo del sábado y el domingo en la bahía linense y que llega marcada, una vez más, por la enorme igualdad entre los equipos aspirantes.

La primera entrega de la fase primaveral, resuelta con seis pruebas, dejó claro que la flota atraviesa uno de sus momentos de mayor competitividad, con maniobras, salidas y decisiones tácticas capaces de decidir cada prueba en un escenario en el que no existe margen para el error. Los fuera de línea registrados entonces por varios equipos evidenciaron hasta qué punto cada metro cuenta en una flota en la que la tensión arranca ya desde el bocinazo de salida.

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En esa primera convocatoria, el triunfo correspondió al ‘Península’, de John Bassadone, con grímpola del Royal Gibraltar Yacht Club y el CN Bevelle, que confirmó su excelente momento de forma. Pero a su estela se situaron equipos que vuelven a presentarse como firmes candidatos a todo, como el ‘Team Kouko’, de Pedro Butrón y Dani Cuevas (RC Marítimo de Marbella); el ‘Fiestas Team’, de María Fiestas, con José María Guerrero a la caña y bandera del RC Mediterráneo; el ‘Aviador’, de Gabriel Medem, con Pablo Villar al mando (RC Marítimo de Sotogrande); o el ‘GVS PAS’, de Nacho Cifuentes y Rafael Díaz (CN Bevelle/RC Mediterráneo).

Junto a ellos y siempre a punto para sorprender, también forman parte de esta flota tan compacta y equilibrada el ‘Alcaidesa Marina’, de Alex Dobbs (Royal Gibraltar Yacht Club); el ‘Nexum Capital’, de Roberto Santa Cruz (RCN de La Línea/RC Marítimo de Sotogrande); el ‘Tacuarita’, de Horacio Cardarelli (CN Bevelle); el ‘Aquaholic’, de José Couret y Álvaro Arias (CN Puerto Sherry); y el ‘Pretty Sailing’, patroneado por Amy Pretty (Royal Gibraltar Yacht Club).

La convocatoria de este fin de semana volverá a poner a prueba la regularidad y la capacidad de adaptación de todas las tripulaciones, en un circuito en el que los parciales se reparten entre varios aspirantes y donde cualquier mínimo error puede condicionar de forma decisiva la clasificación.

Como aliciente añadido, al término de la jornada del sábado la flota se desplazará a Gibraltar para compartir un almuerzo invitados por el Royal Gibraltar Yacht Club, reforzando así el ambiente de convivencia que acompaña a una competición que destaca tanto por su nivel deportivo como por la estrecha relación entre los equipos.

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El Circuito Alcaidesa Marina de J/80 está organizado por el Club Náutico Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea de la Concepción, con la colaboración del Royal Gibraltar Yacht Club y el patrocinio del puerto deportivo Alcaidesa Marina.