Redacción ElDesmarque 06 ABR 2026 - 13:56h.

Los gaditanos Carrasco y Flethes logran su pase al exigente grupo Oro

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La vela andaluza ha saldado con buenas sensaciones su participación en el Campeonato de España de 420, celebrado esta semana en aguas de Alicante bajo la organización del Real Club de Regatas de Alicante, en una cita que ha reunido a algunas de las mejores tripulaciones del panorama nacional y que se ha resuelto después de doce pruebas, repartidas entre seis pruebas de la serie clasificatoria y otras seis finales.

El mejor resultado andaluz ha sido el conseguido por la tripulación formada por Carlos Carrasco y Nicolás Flethes, vigentes campeones de Andalucía, que lograban acceder al grupo oro y finalizar en el top 13 de la categoría Sub 19, confirmando así su capacidad para competir entre los mejores en una cita de máximo nivel.

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También destacó la actuación de Javier de Soto y Miguel Pineda, con un top 10 en su categoría Sub 17, clasificados en el grupo plata, como el resto de las tripulaciones andaluzas participantes, las formadas por Martina Mas y Jimena Matilde Rodríguez, Javier Torcida y Diego Camacho, y la tripulación compuesta por Candela Escobedo, de Santander, y Fiona Wulff-Ullner del Club Náutico Puerto Sherry, club al que pertenecen todos los representantes andaluces presentes en el campeonato.

Las condiciones no han sido fáciles a lo largo de la semana, con vientos de componente sur/sureste, de menos a más intensidad, y una ola incómoda y exigente que complicaba especialmente la navegación de los andaluces, menos habituados a este tipo de mar. Aun así, el equipo supo adaptarse, mantenerse competitivo y pelear por posiciones destacadas frente a una flota de gran nivel.

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El balance final es positivo también desde el punto de vista técnico. Así lo resume el entrenador del equipo, Carlos Flethes, quien destacaba que el grupo se marcha “contento, con mucho aprendizaje y muchas ganas de más de cara a los siguientes campeonatos”.

La actuación del equipo del CN Puerto Sherry en Alicante vuelve a poner de manifiesto la progresión de sus tripulaciones y su capacidad para seguir creciendo en una clase tan exigente como el 420, en la que la experiencia, la compenetración y la adaptación a las condiciones resultan claves para estar arriba.