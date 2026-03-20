Redacción ElDesmarque 20 MAR 2026 - 13:30h.

Estas subvenciones aumentan en un 34% respecto a la edición anterior

Tienen como objetivo fomentar la práctica deportiva y sufragar gastos derivados de la competición

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La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, núm. 55, 20 de marzo de 2026) la resolución de convocatoria de la línea de subvenciones PLN (Participación en Ligas Nacionales) correspondiente al año 2026 (temporada deportiva 2025-2026). Estas ayudas están dotadas de un importe total de 1.489.055 euros, lo que supone un incremento del 34,5% respecto a la cantidad destinada a la misma convocatoria en la edición anterior.

Estos incentivos, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidos a clubes deportivos, secciones deportivas y sociedades anónimas deportivas andaluzas, con el objeto de fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta, con formato de liga en los niveles de competición máximo y submáximo.

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El objetivo principal de esta línea de subvenciones en seguir contribuyendo de forma equitativa e igualitaria al apoyo de las entidades deportivas andaluzas que compiten en ligas de ámbito nacional, a los que se les sufragan gastos inherentes de su participación en estas competiciones. Entre los gastos que subvencionados destacan el uso de espacios deportivos y gimnasio para entrenamientos y competición; cuota de inscripción; desplazamientos; alojamiento y manutención; arbitraje; equipación deportiva; material deportivo; adecuación del espacio deportivo; reparación de material; servicios médicos; licencias deportivas; y otros directamente relacionados.

Para acceder a estas subvenciones los beneficiarios deben estar inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED), haber participado en competición oficial de categoría absoluta al menos con un año de anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, realizar al menos un desplazamiento fuera de Andalucía o competir con equipos de otra comunidad autónoma. Se ha valorado también la participación en competiciones europeas de clubes.

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El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles y se realiza a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía. Asimismo, todo el procedimiento se tramita por medios electrónicos, incluida la fase de justificación, y el plazo máximo de resolución de solicitudes es de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.