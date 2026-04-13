Redacción ElDesmarque 13 ABR 2026 - 10:05h.

La convocatoria se decidió con las cuatro pruebas disputadas el sábado por exceso de viento el domingo

La Línea abre con éxito el II Circuito Diputación de Cádiz de Vela

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La segunda convocatoria de las Series de Primavera del Circuito Alcaidesa Marina de J/80, celebrada este fin de semana en aguas de La Línea de la Concepción, se resolvió con las cuatro pruebas disputadas el sábado, ya que el domingo el viento sopló con demasiada fuerza como para permitir la salida de la flota al campo de regatas. La cita volvió a dejar un alto nivel competitivo, con clasificaciones muy ajustadas y varios puestos decididos al desempate.

La jornada del sábado ofreció unas condiciones excelentes para la competición. El viento osciló entre los 8 y 14 nudos en las tres primeras pruebas, subiendo hasta los 16-18 nudos en la cuarta y última. Las dos primeras pruebas se disputaron con viento del 270, mientras que en la tercera y cuarta la dirección se movió entre los 255 y 270 grados. Las tres primeras pruebas tuvieron una duración muy similar, entre 32 y 33 minutos, mientras que la cuarta se resolvió en 26 minutos. La regata se celebró en la zona de Gibraltar, junto al aeropuerto, debido a la coincidencia con el campeonato provincial de Optimist.

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Las salidas volvieron a ser determinantes, con varios fuera de línea entre los aspirantes a los puestos de cabeza. El más perjudicado fue el ‘GVS PAS’, de Nacho Cifuentes y Rafael Díaz (CN Bevelle/RC Mediterráneo), que acumuló dos fuera de línea y no pudo sacar partido a sus dos terceros puestos en las pruebas restantes.

La victoria final se resolvió al desempate entre el ‘Península’, de John Bassadone (Royal Gibraltar Yacht Club/CN Bevelle), y el ‘Team Kouko’, de Pedro Butrón y Dani Cuevas (RC Marítimo de Marbella), ambos empatados a puntos tras una serie muy sólida. El triunfo cayó del lado del barco de Bassadone gracias a su victoria en la cuarta y última prueba, a la que llegaba después de firmar un primero, un fuera de línea que pudo descartar y un segundo puesto. Por su parte, el ‘Team Kouko’ tuvo como peor parcial un cuarto en la primera prueba, para anotar después dos victorias consecutivas y un segundo, lo que le permitió igualar al ‘Península’ en una pugna resuelta por el último resultado.

También el tercer puesto se decidió por desempate, en este caso entre el ‘Aviador’, de Gabriel Medem, con Pablo Villar al mando (RC Marítimo de Sotogrande), y el ‘Fiestas Team’, de María Fiestas, con bandera del RC Mediterráneo. Ambos terminaron con 11 puntos, pero el podio cayó del lado del ‘Aviador’ gracias a unos parciales de 2+2+7, descartando un fuera de línea, frente a un ‘Fiestas Team’ muy regular, con un tercero, dos cuartos y un único quinto como peor resultado.

A solo dos puntos del podio se situó en la quinta plaza el ‘Aquaholic’, de José Couret y Álvaro Arias (CN Puerto Sherry), seguido a la misma distancia por el ‘Alcaidesa Marina’, de Alex Dobbs (Royal Gibraltar Yacht Club). Tras ellos finalizó el ‘GVS PAS’, séptimo, empatado a puntos con el ‘Tacuarita’, de Horacio Cardarelli (CN Bevelle), que ocupó la octava plaza. Cerró la clasificación de esta convocatoria el ‘Pretty Sailing’, patroneado por Amy Pretty (Royal Gibraltar Yacht Club).

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La siguiente convocatoria está prevista para el próximo 16 de mayo. El circuito está organizado por el Club Náutico Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea de la Concepción, con la colaboración del Royal Gibraltar Yacht Club y el patrocinio del puerto deportivo Alcaidesa Marina.