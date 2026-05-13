Redacción ElDesmarque 13 MAY 2026 - 15:39h.

Forman parte del calendario de torneos puntuables para los circuitos ATP y WTA

"Un paso más hacia la consolidación de Andalucía como un auténtico ecosistema de torneos profesionales"

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Los directores de los siete torneos profesionales de tenis que se celebran en Andalucía durante la temporada 2026 participaron en una jornada de trabajo impulsada por la Federación Andaluza de Tenis, con el objetivo de coordinar estrategias, compartir experiencias y seguir consolidando el circuito profesional andaluz.

La reunión contó con la presencia de representantes de los torneos ITF y Challenger que forman parte del calendario de torneos puntuables para los circuitos ATP y WTA.

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Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con el marketing en eventos deportivos, la generación de valor para patrocinadores, la sostenibilidad aplicada a los torneos y la importancia del trabajo coordinado entre organizadores para seguir posicionando Andalucía como uno de los territorios de referencia dentro del tenis profesional.

El presidente de la Federación Andaluza de Tenis, Alberto Rodríguez Cervantes, destacó durante la apertura del acto “el enorme esfuerzo que realizan clubes, organizadores, instituciones y empresas privadas para que Andalucía siga creciendo dentro del circuito profesional internacional”. “Estos torneos no solo generan actividad deportiva y económica, también crean oportunidades reales para nuestros jugadores y jugadoras andaluces. Gracias a este ecosistema, muchos jóvenes pueden competir en casa, medirse a jugadores de alto nivel y empezar a construir su camino dentro del tenis profesional”, señaló Rodríguez.

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Asimismo, quiso agradecer “el respaldo constante de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales, que entienden el valor estratégico que tiene el deporte como herramienta de promoción, turismo y desarrollo económico”.

Los directores asistentes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo una estructura conjunta que permita dar estabilidad y continuidad a los torneos andaluces, poniendo en valor tanto la colaboración público-privada como el compromiso de los clubes organizadores con el desarrollo del tenis base y profesional.

Otro de los puntos destacados de la jornada fue el debate sobre sostenibilidad en eventos deportivos, donde los organizadores compartieron experiencias y reflexionaron sobre los nuevos retos que afrontan los torneos en materias como gestión de residuos, reducción del impacto ambiental y adaptación a las nuevas líneas estratégicas impulsadas desde las administraciones públicas.

La Federación Andaluza de Tenis destacó finalmente que esta jornada supone “un paso más hacia la consolidación de Andalucía como un auténtico ecosistema de torneos profesionales”, reforzando la coordinación entre organizadores y generando nuevas líneas de trabajo conjunto de cara al futuro.

Los torneos profesionales a celebrar durante el 2026 serán:

ITF World Tennis Tour Masculino (Puntuable ATP Tour)

○ ITF M25 | $30.000 | 8 - 14 Junio | Club de Tenis Martos - Martos

ITF World Tennis Tour Femenino (Puntuable WTA Tour)

○ ITF W35 | $30.000 | 18 - 24 Mayo | Club de Tenis & Padel Bel-Air - Estepona

○ ITF W50 | $40.000 | 22 - 28 Junio | Asociación de Tenistas Palmeños - Palma

del Río

○ ITF W35 | $30.000 | 28 Sept - 4 Octubre | Club Tenis Cid Hiaya - Baza

○ ITF W35 | $30.000 | 5 - 11 Octubre | CTT Blas Infante - Sevilla

ATP Challenger Tour

○ CH75 | 97.640€ | Club Deportivo Open Ciudad de Pozoblanco - Pozoblanco

○ CH125 | 203.900€ | Real Club Tenis Betis - Sevilla