Buenos resultados y valiosa experiencia para los andaluces en el Nacional de ILCA 6

ElDesmarque 27 ABR 2026 - 11:00h.

La vela andaluza ha completado una destacada participación en el Campeonato de España de ILCA 6

El sevillano Alberto Medel, el malagueño Jose Manuel Martín y la linense Raquel Retamero, protagonistas

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SevillaLa vela andaluza ha completado una destacada participación en el Campeonato de España de ILCA 6, celebrado esta semana en aguas de Melilla bajo la organización del Real Club Marítimo de Melilla, en una cita de máximo nivel que ha reunido a la élite nacional de esta clase olímpica para las chicas, para las que además era clasificatoria para el próximo Campeonato de Europa.

El campeonato se ha resuelto tras un total de 11 pruebas, con una primera fase clasificatoria de cinco pruebas marcada por vientos suaves, y una segunda fase final con seis pruebas disputadas en condiciones de intensidad media, lo que ha exigido la máxima adaptación por parte de la flota.

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El mejor resultado entre los andaluces lo ha firmado Alberto Medel, del CN Sevilla, que ha finalizado en el puesto 12 de la general absoluta y noveno en categoría Sub 19. El sevillano protagonizó un arranque espectacular, con tres victorias consecutivas que, junto a otros buenos parciales, le permitieron acceder al grupo oro dentro del top 5, consolidando así una de las actuaciones más destacadas del campeonato.

También en categoría Sub 19, José Manuel Martín, del CNM Benalmádena, logró el puesto 16 absoluto y 12º en su categoría, en una regata claramente de menos a más tras verse penalizado en la fase clasificatoria por un fuera de línea, que supo compensar con una sólida remontada en las pruebas finales.

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Entre los regatistas clasificados en el grupo oro destacó igualmente la actuación de Raquel Retamero, del RCN de La Línea, integrante del programa CEEDA al igual que Medel —iniciativa de tecnificación impulsada por la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Vela para el desarrollo de deportistas con proyección al alto rendimiento—, que finalizó como décima absoluta femenina y top 8 en categoría Sub 21.

Junto a ella, también lograron plaza en el primer grupo Eduardo Orihuela, del CN Sevilla, que concluyó en el puesto 22º, y Luis García, del RC Mediterráneo, en el 46º, en una flota especialmente competitiva.

En el grupo plata, destacó la progresión de Miguel Gómez, del CN Sevilla, que tras un inicio más discreto firmó muy buenos parciales en la fase final, mejorando de forma notable sus prestaciones.

Por su parte, en la categoría Sub 17, sobresale la actuación de Mar Tito, del CM Almería, que finalizó en una meritoria octava posición, así como el papel de José Manuel Cuéllar, también del club almeriense, quinto, y José Antonio Frías, del RCN de Adra, octavo, ambos quedándose a las puertas del grupo oro tras el corte clasificatorio, pero compitiendo con solvencia en el grupo plata.

En conjunto, la participación andaluza deja buenas sensaciones, tanto por los resultados en el grupo oro como por la progresión de varios regatistas jóvenes en una clase estratégica.