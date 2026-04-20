Unai López, oro en la final de la Copa de Europa de Big Air en Suiza

Redacción ElDesmarque 20 ABR 2026 - 12:22h.

El rider gaditano de Sierra Nevada confirma su enorme progresión esta temporada con un truco de copa del mundo, nunca ejecutado en competición por un español

El malagueño Martín Rodríguez, de tan solo 15 años, firma una meritoria 13ª plaza en la misma competición

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El rider gaditano de Sierra Nevada, Unai López, de 17 años, se colgó ayer la medalla de oro en la prueba de Bir Air de las finales Copa de Europa de snowboard en la estación suiza de Corvatsch con la ejecución impecable de un doble back side 1800 nose grab, un truco que ningún snowboarder español ha logrado realizar antes en competición oficial, y que le supuso una puntuación de los jueces de 94,67, reflejando tanto la dificultad del truco como la calidad de la ejecución.

Unai, recientemente proclamado campeón de España en Sierra Nevada, lidió con una jornada meteorológicamente complicada, que obligó a recudir la competición a dos rondas, en lugar de las tres habituales. “Esto cambia el enfoque de los deportistas: aunque la exigencia de variedad es menor, la presión por la ejecución es máxima, ya que prácticamente no hay margen de error”, ha señalado su entrenador Juan Ricoll. “Aun así, el nivel de la final fue altísimo, más propio de una final de Copa del Mundo que de Copa de Europa”, subraya Ricoll.

El deportista de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI) ha mostrado una evolución tan destacada esta temporada que ‘oblígó’ a los técnicos a adelantar su entrada en Copa del Mundo. “En diciembre, en la Copa del Mundo de Big Air en Steamboat, sufrió una caída en la que se fracturó la clavícula, lo que le obligó a parar durante aproximadamente dos meses y medio”, recuerda su entrenador en la FADI.

Tras la lesión, Unai López volvió a la competición en febrero con apenas una semana de preparación para el Mundial Junior, donde consiguió un gran cuarto puesto en Slopestyle. Posteriormente encadenó varias Copas del Mundo que,"aunque no dieron los resultados esperados, fueron clave en su proceso de readaptación al máximo nivel”, añade Ricoll.

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“Este fin de semana en Corvatsch, logró clasificarse para finales y terminar en 12ª posición en slope style de Copa de Europa, donde algunos errores en los rails le alejaron del podio. Finalmente, en Big Air ha demostrado el nivel que ya tenía en pretemporada: ha sido capaz de ejecutar y planchar un truco de máxima dificultad sin intentos previos, tanto en clasificación como en la final, algo que no hacía desde Nueva Zelanda”, concluye el entrenador de Unai.

Por su parte, el malagueño Martín López, de tan solo 15 años, logró en la misma disciplina (Big Air) un 13º puesto con 63,30 puntos en la ejecución de su truco: un backside triple cork 1440 mute.

A lo largo del curso, Martín ha demostrado una progresión constante y una notable regularidad en competición, manteniendo un alto nivel de rendimiento y ofreciendo su mejor versión en cada prueba. “La valoración global de la temporada 2025–2026 es altamente positiva.

“Con tan solo 15 años, Martín ha logrado clasificarse para las Finales de la Copa de Europa Premium de Corvatsch, una de las competiciones más exigentes y prestigiosas del calendario, tanto por el nivel de los participantes como por la dificultad del circuito”, elogia su entrenador Jaime Castro la progresión del joven rider de Sierra Nevada.