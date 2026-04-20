Redacción ElDesmarque 20 ABR 2026 - 10:17h.

El test selectivo se ha celebrado en la Playa de Poniente de La Línea de la Concepción (Cádiz)

Triunfos de Ander Martín, de Esther Briz y de los juveniles Alfredo Mena y Blanca López

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El camino hacia el estreno del beach sprint en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ha dado un nuevo paso este fin de semana con la celebración del Open de acceso al equipo nacional de la disciplina, que combina carreras desde la orilla hasta el bote y un recorrido posterior en el agua entre balizas de 500 metros para concluir a pie en el mismo arco de salida. La competición, disputada desde el viernes en la localidad gaditana de La Línea bajo la organización de la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza y el Club Remo de Mar La Línea con la colaboración de la firma Flilippi, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea, ha reunido a un centenar de deportistas procedentes de 15 clubes de Andalucía, Valencia, Galicia, Murcia y País Vasco con el fin de lograr una plaza en la selección española que afrontará el calendario internacional de la presente temporada.

Con el Campeonato del Mundo del mes de octubre en China como principal objetivo del curso, una laureada delegación de aspirantes que incluía numerosos medallistas internacionales con España, erigida en potencia de esta explosiva del remo de mar por sus éxitos en competiciones intercontinentales y europeas, se ha dado cita en una competición individual dirigida en exclusiva a la modalidad de solo en las categorías absoluta y juvenil, tanto masculina como femenina. En juego, cuatro plazas por categoría y sexo a las que habrá que añadir dos más a criterio técnico de la FER.

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En un escenario ya clásico para el beach sprint nacional que el pasado año acogía los Campeonatos de España y la Copa de la Juventud continental, la competición ha servido para corroborar el gran nivel de los representantes españoles, que arrancaban los trials el viernes con las tomas de tiempos iniciales, divididos en dos rondas.

La matinal del sábado servía para definir la relación de ocho botes clasificados en cada categoría para los cruces definitivos con la celebración de las primeras eliminatorias o knockouts, reservando la tarde de forma exclusiva para los cuartos de final, semifinales y finales, que comenzaron por los puestos de honor en la categoría juvenil femenina. En la misma, la murciana Blanca López (Club Náutico Santa Lucía) hacía buenos los pronósticos que la situaban como máxima favorita tras lograr el mejor tiempo en la primera jornada al superar a Marina López (Real Club Regatas de Alicante) en la final A. Y lo hacía con la misma superioridad mostrada de los octavos de final, en el caso de la final con un tiempo de 3:01.09, por el 3:11.06 de su rival. En la final B, el tercer puesto era para Sara Naboni (Tiempo Libre El Ejido, 2:55.73) por delante de Sara Torres (Real Club Regatas de Alicante, 3:20.51).

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En solo juvenil masculino, el gaditano Alfredo Mena (Club Remo de Mar La Línea) y el alicantino Xavier Torres (Club Náutico Santa Pola) se citaron en la lucha por el título tras hacer buenos previamente sus mejores registros en la toma de tiempos del estreno. La victoria era para el remero local ante el mediterráneo, bronce europeo el pasado año, con un tiempo de 2:28.23, por el 2:38.71 de su rival.

En la consolación, emocionante victoria de foto finish de Diego Molina ante su compañero en el Real Club Regatas de Alicante Enrique Martínez, con tiempos de 2:38.72 y 2:39.14.

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La tercera categoría en resolverse fue la de solo femenino, con la aragonesa Esther Briz (Raspas del Embarcadero) como vencedora absoluta por delante de la malagueña Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo). Los dos mejores cronos de los time trials del viernes confirmaron los pronósticos tras superar sus respectivos cruces hasta la gran final, donde la campeona mundial superaba a la vigente bronce europeo y cuarta clasificada en el Mundial por poco más de tres segundos (2:33.57 y 2:36.98).

En otra emocionantísima final B, con enfrentamiento entre otras dos medallistas internacionales con España, el tercer puesto se resolvía con foto finish por sólo tres décimas de distancia (2:45.64 y 2:45.94), con triunfo de la alicantina Nadia Felipe (Club de Mar Clot de L’Illot El Campello) ante la murciana Mª Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), subcampeona mundial el pasado año.

El broche al Open de acceso al equipo nacional beach sprint llegaba con las eliminatorias finales en solo masculino absoluto, en la que el actual subcampeón del mundo, el alicantino Ander Martín (Real Club Náutico de Torrevieja), se desquitaba de la derrota encajada a finales de marzo en el Trofeo Lido Filippi de Italia ante Miguel Salas (Real Club de Regatas de Alicante). Ambos se midieron en la lucha por el título en La Línea, donde ya mostraron su potencial con los mejores cronos en la toma de tiempos de la primera jornada.

Finalmente, el triunfo era para Ander Martin por poco más de dos segundos (2:16.67 y 2:18.90). En la consolación, el duelo malagueño entre el campeón mundial Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero), que en semifinales exigía al máximo a Ander Martín para ceder por menos de dos segundos, ante Salvador Díaz (Real Club Mediterráneo) se saldaba con victoria para el primero con tiempos de 2:21.03 y 2:28.93.

La entrega de medallas del Open de acceso al equipo nacional beach sprint contó con la presencia de los directivos de la Federación Española de Remo Javier Cáceres y Tania Pérez, el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; el vocal de la FAR Jesús Martínez y los concejales de Deportes y Playas del Ayuntamiento de La Línea, Alejandro Rodríguez y Rafael León, respectivamente.