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El Fenerbahçe de Miguel Méndez recupera el trono europeo ante el Galatasaray (55-68)

El Fenerbahçe de Miguel Méndez recupera el trono europeo ante el Galatasaray (55-68)
El Fenerbahçe se proclama campeona de la Euroliga. Mediaset Infinity
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El Fenerbahçe vuelve a reinar en Europa. El conjunto de Estambul se ha proclamado campeón de la Euroliga Femenina 2025-26 tras imponerse a su eterno rival, el Galatasaray, en una final de máxima tensión disputada hasta los últimos minutos. El equipo liderado por su bloque de estrellas, con Emma Meesseman, Natasha Howard y Kayla McBride como referentes, acabó decantando un duelo igualado que se resolvió en el tramo decisivo gracias a su mayor pegada y experiencia en finales.

El Galatasaray, con una enorme actuación colectiva de Jasmine Thomas y Ayşe Cora, compitió de tú a tú durante gran parte del encuentro, pero no pudo sostener el ritmo físico y ofensivo del Fenerbahçe en los minutos finales, donde las campeonas demostraron por qué son una de las grandes potencias del baloncesto europeo.

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Igualdad máxima hasta el último cuarto y aparición de las estrellas

La final arrancó con un guion de máxima intensidad. Galatasaray trató de imponer su ritmo con el trabajo en la dirección de Jasmine Thomas y la actividad interior de su rotación, mientras Fenerbahçe respondió con la calidad de McBride desde el perímetro y la presencia dominante de Meesseman en la pintura.

El partido se mantuvo en márgenes muy ajustados durante tres cuartos, con alternancia constante en el marcador y parciales cortos que reflejaban la tensión del duelo. Sin embargo, en el último cuarto emergió la profundidad del Fenerbahçe, que encontró soluciones ofensivas en varias manos y cerró mejor los minutos decisivos.

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El poder de Fenerbahçe decide otra Euroliga

En el tramo final, la jerarquía del conjunto turco volvió a ser determinante. Natasha Howard aportó energía en ambos lados de la pista, Meesseman castigó en situaciones de poste bajo y McBride apareció en momentos clave para romper el partido.

Galatasaray lo intentó hasta el final con acciones de Thomas y el empuje exterior, pero el desgaste físico terminó pasando factura ante un Fenerbahçe con más recursos en rotación.

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