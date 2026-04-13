Redacción ElDesmarque Madrid, 13 ABR 2026 - 16:19h.

La Final Six se disputará desde el 15 hasta el 19 de este mes en el Pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza

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La Euroliga Femenina está a punto de llegar a su fin con la Final Six y podrás seguir todos los partidos gratis y en directo en Mediaset Infinity. Seis equipos competirán por el título de campeonas de Europa y esta fase final se disputará en Zaragoza entre 15 y 19 de abril en el Pabellón Príncipe Felipe por segunda vez consecutiva. Se han vendido 10.000 abonos que supondrá una entrada de récord en el Príncipe Felipe y de esos, 3.500 son de fuera de la capital aragonesa y más de 1.000 de Nueva Aquitania, donde juega el Landes. Los dos únicos equipos españoles son Spar Girona y Casademont Zaragoza y tendrán que jugar los cuartos de final para pasar a las semifinales, donde esperan el Fenerbahçe Opet y el Galatasaray Cagdas Faktoring ya que los turcos se clasificaron directamente. La final se jugará el domingo 19 de abril a las 20:00h para ver quienes serán las nuevas campeonas de Europa. El Valencia Basket Femenino, que estuvo en la Final Six del año pasado no pudo clasificarse a esta. Las campeonas de la temporada pasada fueron ZVVZ USK Praga y no podrán defender el título.

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Cómo y dónde ver la Euroliga Femenina Final Six

Televisión: Toda la Final Six se podrá seguir a través de la plataforma online de Mediaset Infinity.

Horas y fechas:

Los partidos de cuartos de final se celebrarán el miércoles 15 de abril:

- Spar Girona - Umana Reyer Venezia (17:30h) y Basket Landes - Casademont Zaragoza (20:30h)

Las semifinales se disputarán el viernes 17 de abril. La primera será a las 17:30 y la segunda a las 20:30. El Fenerbahçe Opet espera al Spar Girona o al Umana Reyer Venezia y el Galatasaray Cagdas Faktoring espera al Basket Landes o al Casademont Zaragoza.

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El partido por el tercer puesto (17:00h) y la Final (20:00h) serán el domingo 13 abril.