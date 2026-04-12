David Torres 12 ABR 2026 - 17:39h.

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MálagaEl Valencia Basket, con una actuación brillante del dominicano Jean Montero (29 puntos y 31 de valoración), doblegó a un aguerrido Unicaja en el Martín Carpena. Valencia Basket cerró una durísima semana perfecta alargando su racha positiva en la pista de Unicaja al imponerse por 89-96 para sumar su 20ª victoria en la Liga Endesa en un partido en el que fue por delante durante casi todo el partido excepto la segunda mitad del segundo cuarto pero donde no pudo deshacerse de un competitivo equipo malagueño hasta la recta final donde aparecieron Reuvers, Brancou y Montero para anotar canastas decisivas que aseguraron el triunfo. El equipo taronja cogió rápido el mando del partido con una buena salida de Brancou y se mantuvo por delante con la aportación ofensiva de Montero al finalizar el primer cuarto.

La maquinaria ofensiva taronja siguió anotando a buen ritmo en el inicio del segundo acto pero Unicaja devolvió todos los golpes para mantenerse cerca y aprovechó que su defensa frenó el ataque taronja durante unos minutos para ponerse por delante. Sin embargo, la aparición de Thompson y de nuevo Montero mandaban el partido al descanso con un punto de desventaja para el Valencia Basket. Los hombres de Pedro Martínez consiguieron recuperar su fluidez ofensiva tras el paso por vestuarios para volver a coger el mando del marcador y no soltarlo hasta el final. Y eso que no fue por intentonas locales, que se repusieron de un parcial de 2-11 en el tercer cuarto, que se agarraron de la mano de Audige cuando Valencia Basket cogió una máxima ventaja de once puntos en el último cuarto y que incluso dio un susto final con una jugada de cinco puntos de Duarte, pero Montero sacó la personalidad para matar definitivamente el partido.

Ficha técnica

89 - Unicaja (23+26+19+21) : Perry (13), Audige (11), Djedovic (), Webb III (4), Balcerowski (11) -cinco inicial-, Cobbs (5), Duarte (22), Sulejmanovic (0), Rubit (8), Díaz (2), Tillie (9), Barreiro (0).

96 - Valencia Basket (27+21+28+20) : Badio (16), Taylor (5), Thompson (5), Pradilla (5), Sako (7) -cinco inicial-, Puerto (0), Reuvers (10), Key (7), Moore (7), Nogués (0), Sima (5), Montero (29).

Árbitros : Fernando Calatrava, Sergio Manuel y Fabio Fernández.

Incidencias : Partido de la jornada 26 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.681 espectadores. Antes del partido, los excajistas Kameron Taylor y Yankuba Sima, jugadores del Valencia Basket, recibieron un obsequio del Unicaja. Además, el artista malagueño Pablo López interpretó por primera vez en directo en el pabellón el himno del club malagueño.

El resumen: