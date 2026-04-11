David Torres 11 ABR 2026 - 14:25h.

Valencia Basket tumba al Panathinaikos y será cabeza de serie en la Euroliga (102-84)

El Unicaja, tras la clasificación europea, vuelve a la ACB ante el potente Valencia

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MálagaEl Unicaja, tras clasificarse para la Final entre Cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) por cuarto año consecutivo, recibe este domingo al Valencia Basket (12.30 horas), uno de los mejores equipos de Europa, segundo en la Euroliga y en la Liga Endesa. El equipo malagueño acumula tres derrotas consecutivas en la competición doméstica, ante La Laguna Tenerife (70-95), Barça (97-91) y Surne Bilbao Basket (90-74), que le sitúan en la octava posición con 15 victorias, a un triunfo del conjunto vizcaíno, por lo que el encuentro es vital para no salir de las posiciones para disputar la fase por el título.

El Valencia Basket cuenta con 19 victorias y llega a Málaga, además, en una buena dinámica, habiendo ganado sus últimos tres encuentros en la competición, el último de ellos en el Roig Arena ante el Río Breogán (105-88). El equipo taronja vuelve al escenario en el que levantó la Supercopa Endesa a principios de temporada para abrir una serie de partidos como visitante tras haber alargado su buena dinámica con tres victorias consecutivas como local ante Río Breogán, EA7 Emporio Armani Milán y Panathinaikos AKTOR Athens.

De hecho, el conjunto valenciano es el líder de la Liga Endesa en valoración (113,6 créditos por partido), puntos anotados (95), rebotes (40,76), rebotes defensivos (26,44), rebotes ofensivos (14,32), asistencias (21,04) y triples (11,92). Los hombres de Pedro Martínez tratarán de recuperar toda la energía posible tras una semana de máxima exigencia para mejorar su balance en los terceros partidos de la semana cuando ha jugado de visitante en competición nacional. Será también la primera vez en la que Kameron Taylor y Yankuba Sima regresen a Málaga para jugar un partido de Liga Endesa ante el que fue su equipo en las campañas anteriores.

¿Cómo y dónde ver el Unicaja - Valencia Basket?

El primer equipo masculino de Valencia Basket termina una durísima semana afrontando su quinto partido en diez días para visitar la pista del Unicaja (domingo 12, 12:30h, Martín Carpena, DAZN/Movistar Plus+) en un partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Endesa.

Dentro de una rivalidad histórica muy equilibrada que es ligeramente favorable al equipo taronja en el global, Valencia Basket ha perdido en dos de sus últimas tres visitas al Carpena y en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos de acb ante los malagueños, incluyendo la derrota de la primera vuelta que permitió al equipo verde ser el primero en ganar en el Roig Arena en competición nacional. Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui se mantendrán de baja para este partido, por lo que el técnico taronja tendrá que realizar el descarte técnico de un jugador no formativo para cumplir con los requisitos de convocatoria de la Liga Endesa. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición con un balance de 19-6.