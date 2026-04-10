David Torres 10 ABR 2026 - 07:25h.

Los valencianos esperan ya rival para las eliminatorias

Valencia Basket jugará los play offs de la Euroliga tras remontar ante Armani Milán (102-96)

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ValenciaValencia Basket reescribió su historia al conseguir por primera vez asegurarse el factor cancha en el Playoff de la EuroLeague al imponerse al Panathinaikos AKTOR Athens por 102-84 en un partido en el que fue siempre por delante y controló todos los intentos de su rival de volver al partido. Primero con una primera parte ofensiva con un tremendo acierto y después adaptándose a los cambios planteados por el equipo griego. Cuando tuvo algunos problemas para anotar en el último cuarto, dio un paso adelante en defensa para que el tiempo corriese a su favor y un gran Jean Montero, como hizo antes al final del tercer cuarto, cerró el partido con tres canastas seguidas que sentenciaban.

En un partido en el que el equipo taronja cogió el mando del partido desde el principio con un parcial de salida. A pesar de que Sloukas lo contuvo, un momento de inspiración en los dos lados de la pista de Reuvers mantuvo por delante al cuadro taronja. Con un gran acierto en el triple y los puntos de Montero, los hombres de Pedro Martínez construyeron una ventaja en la primera mitad del segundo cuarto, aunque las estrellas del Panathinaikos aparecieron en los últimos dos minutos de la primera parte para dejarlo en 56-47 al descanso. El equipo se colocó en una defensa en zona para intentar frenar el ritmo ofensivo del equipo valenciano, y lo consiguió durante los primeros minutos de la segunda mitad para acercarse a cinco puntos con protagonismo de Osman. En ese momento, Valencia Basket se repuso desde la defensa y aprovechó un momento de inspiración de Montero para volver a estirar su ventaja para entrar en el último cuarto. Comenzó bien en ataque el equipo taronja el último acto y cuando tuvo problemas para anotar, cerró su aro antes de que Montero lo matase definitivamente.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. Un triple tras rebote ofensivo de Brancou replicó a la canasta inicial de Lessort, Darius también acertó desde detrás del arco y Pradilla se escurrió hasta el aro para un parcial que Juancho Hernangómez cortó en 8-0. Reuvers contuvo la reacción visitante con otro triple, luego reboteó en ataque para convertir a tabla y tras un tapón a Lessort, convirtió desde la media distancia para estirar un poco la ventaja valenciana antes de un triple de Sloukas para el 15-11. El cuadro visitante se acercó a dos antes de un triple de Brancou con falta en el rebote sobre Costello que supuso una jugada de cinco puntos y pese al acierto de Hayes-Davis, Thompson repitió desde detrás del arco. El ala-pívot de Panathinaikos AKTOR Athens asumió el protagonismo de su equipo y pese a una bandeja de Brancou, un 2+1 de Sloukas lo dejaba con 27-23 al final del primer cuarto.

El segundo triple de Reuvers, el primero del capitán Puerto y un coast to coast culminado por Montero ponían una nueva máxima ventaja

Un tiro libre de Taylor y una recuperación de Nogués que se tiró al suelo para habilitar al mate de Reuvers abrían el segundo acto. Aunque Osman metió el triple, Kam se lo devolvió y Puerto se colgó del aro para responder a la canasta de Shorts. El pequeño base de los griegos asumía el protagonismo ofensivo de los suyos pero el segundo triple de Reuvers, el primero del capitán Puerto y un coast to coast culminado por Montero ponían una nueva máxima ventaja al poner la renta taronja por encima de la decena por primera vez a cinco minutos para el descanso. Pese al tiempo muerto visitante, Montero clavó un triple para alargar el parcial hasta un 10-2 hasta que lo cortó Hayes-Davis y Grant metió un triple que le devolvió Brancou. Sako anotó a tabla y aunque Grant cogía la responsabilidad ofensiva, Taylor bailó por línea de fondo para anotar a aro pasado. Una de las mejores parejas ofensivas de la competición, la que forman Hayes-Davis y Nunn, apareció en la recta final de la primera parte para dejar el marcador en 56-47 al llegar al descanso.

Un triple tras rebote ofensivo de Brancou replicó a otro de Osman y Puerto convirtió en dos puntos otra segunda oportunidad que el cuadro taronja sacó para atacar a la variante defensiva planteada por el equipo griego. El capitán convirtió un triple para volver a poner la ventaja local por encima de la decena y Braxton devolvió los tiros libres de Osman pero Sloukas ponía el 66-57 a cinco minutos para acabar el tercer cuarto. El conjunto verde aprovechó los problemas para anotar del Valencia Basket para conseguir un parcial que le permitió colocarse a cinco antes de una recuperación de Taylor que permitió acabar a Thompson con una bandeja y Costello sacó una segunda opción que él mismo convirtió en un triple. Una falta sobre Montero con técnica posterior a Ataman le dio a Montero tres tiros libres que no desaprovechó antes de la cuarta personal de Brancou Badio. El dominicano encontró a Costello entre la zona griega para la canasta en la pintura, luego devolvió un 2+1 de Shorts y posteriormente convirtió un triple para poner el 82-69 con diez minutos por jugar.

El equipo taronja encontró otros jugadores en los que apoyarse en ataque en el inicio del último acto con una canasta a tabla de Reuvers, una acción individual de Key o un aro pasado de Taylor pero Panathinaikos devolvía los golpes con un triple de Nunn o una afortunada canasta de Sloukas. Brancou castigó el cambio defensivo dándole un balón bajo el aro a Costello para el mate y aunque tras el tiempo muerto televisivo, el equipo taronja tenía problemas para anotar, encadenó tres buenas acciones defensivas para que el crono siguiera corriendo a su favor hasta que Key convirtió un balón suelto en dos puntos. Osman volvió a aparecer para encadenar un par de aciertos que colocaban el 92-80 pero Jean se fabricó el pasillo hasta el aro, sacó una falta en ataque y luego metió otras dos bandejas para matar el partido. Reuvers volvió a asomarse para poner el marcador por encima de la centena de anotación de un partido que acabó con el Roig Arena entregado y el resultado final de 102-84.

Las fechas de los play off