David Torres 08 ABR 2026 - 17:02h.

Ahora mismo son segundos

Valencia Basket jugará los play offs de la Euroliga tras remontar ante Armani Milán (102-96)

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ValenciaEl Valencia Basket, tras haber certificado su clasificación para los cuartos de final de la Euroliga, buscará este jueves en el Roig Arena ante el Panathiniakos un nuevo triunfo que le asegure acabar esta fase regular entre los cuatro primeros y tener por tanto el factor pista en ese cruce de acceso a la Final a Cuatro de Atenas. El equipo de Pedro Martínez sufrió este martes para doblegar al Armani Milán pero supo sacar adelante un encuentro que se le había ido de las manos en el intercambio de canastas para sumar una victoria que le confirmó como equipo de cuartos y que, junto con las derrotas de Fenerbahce y del Real Madrid, le elevó a la segunda plaza.

El Panathinaikos AKTOR Athens alargó con su triunfo por 79-93 del martes en la cancha del FC Barcelona su racha a cinco victorias en los últimos seis partidos, lo que le ha permitido volver a meterse en la zona de Playoff para ocupar actualmente la sexta posición con un balance de 21-15. Liderados por una de las parejas más anotadoras de la competición, la que forman Kendrick Nunn y Nigel Hayes-Davis, el equipo griego ha pasado a anotar en esa recta de partidos una media de 94,8 puntos y presenta los mejores números ofensivos del torneo en las últimas seis jornadas. Con Grant y Osman ya reintegrados en su rotación, el equipo griego cuenta en este partido con las ausencias confirmadas de Nikos Rogkavopoulos, Alexandros Samodurov y Vassilis Toliopoulos.

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Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos

El primer equipo masculino de Valencia Basket jugará su tercer partido consecutivo como local para recibir a uno de los equipos más en forma de la competición, el Panathinaikos AKTOR Athens (jueves 9, 20:45h, Roig Arena, #Vamos) en un encuentro correspondiente a la jornada 37 de la EuroLeague. Con el billete para el Playoff de la máxima competición continental conseguido con su triunfo del martes ante el EA7 Emporio Armani Milan, el equipo taronja tendrá el complicadísimo reto de intentar sumar la victoria que le falta para asegurarse el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título ante un rival cuyas estrellas están carburando a máximo rendimiento y que ha tenido la mejor eficacia ofensiva de toda la Euroliga en el último mes. Los hombres de Pedro Martínez volverán a contar con el calor del Roig Arena para tratar de proteger su buena racha de resultados ante un rival que históricamente se le ha dado bien como local (balance favorable por 4-2) y al que se impuso en el partido de ida por diez puntos (79-89) pero que se impuso en el último enfrentamiento entre estos dos equipos jugado en la Fonteta por un ajustado 81-82. Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui siguen de baja para este encuentro. Valencia Basket comienza esta jornada en la segunda posición de la EuroLeague con un balance de 23-13.