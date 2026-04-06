David Torres 06 ABR 2026 - 13:20h.

Valencia Basket, guiado por Montero, arrasa al Río Breogán (105-88)

Primera visita de los italianos al Roig Arena

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ValenciaValencia Basket no para. Tras ganar al Río Breogán sigue en la lucha europea en casa recibiendo al EA7 Emporio Armani Milan, que llega para visitar por primera vez el Roig Arena sin margen de error para apurar sus opciones de clasificarse para el play-in tras ganar sus últimos tres partidos como local y competir hasta el final en las pistas del Fenerbahçe Beko Istanbul y el AS Monaco. Su derrota de la semana pasada en la cancha del Paris Basketball por 103-93 le colocó en la 13ª posición con un 17-18 en su casillero. En su partido del domingo se impuso al Reggio Emilia por 80-76 en un choque en el que mantuvo las ausencias de Bryan Dunston y Diego Flaccadori por lesiones en la mano izquierda, mientras que el entrenador Poeta dio descanso por la normativa de la liga italiana a Devin Booker y a Nate Sestina. El ala-pívot, que comenzó la temporada siendo campeón de la Supercopa Endesa con Valencia Basket, ha estado alejado de las pistas buena parte de la temporada por una lesión en el tríceps pero recientemente ha podido volver a disponer de minutos.

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Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Emporio Armani Milán

El primer equipo masculino de Valencia Basket para un complicado reto en el que espera contar con el ambiente de las grandes noches europeas para recibir al EA7 Emporio Armani Milan (martes 7, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 36 de la EuroLeague. Tras haber conseguido ya su mejor temporada regular en Euroleague, el equipo taronja sigue soñando con el apoyo de su afición para buscar un triunfo que le permitiría sellar de manera matemática su billete virtual para el play-in y dar un importante paso adelante en la pelea por mantenerse entre los seis primeros clasificados que evitan esa eliminatoria previa al Playoff. Los hombres de Pedro Martínez llegan a la mitad de una serie de cinco partidos en diez días para medirse a un rival que históricamente se le ha dado mal en València (balance de 2-4 favorable al cuadro italiano) pero al que ganó en el último choque entre estos equipos en la Fonteta y donde aguantó la reacción local para llevarse el triunfo en el partido de la primera vuelta con un triple de Jean Montero. El conjunto taronja tendrá que contener a un rival que ha subido su ritmo en los últimos partidos sin perder su elevada eficacia ofensiva y que es el segundo que mejor tira de tres en la competición con un 38,9% de acierto. La buena noticia en la enfermería es la incorporación gradual al equipo de Kameron Taylor, que ya pudo participar con minutos limitados en el partido del domingo ante Río Breogán, aunque Sergio De Larrea se ha unido a Xabi López-Arostegui como baja confirmada para los tres partidos de esta semana. Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 22-13.