David Torres 04 ABR 2026 - 11:14h.

Reuvers logró 33 puntos, mejor marca anotadora del club en la Euroliga

Valencia Basket abre el sprint final de la fase regular de la EuroLeague en la pista de la Virtus Bologna

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Valencia Basket consigue una valiosa victoria en la máxima competición continental en una pista en la que nunca había ganado en esta competición, y con una soberbia actuación de Nate Reuvers, que con 33 puntos consigue la mayor anotación de un jugador del Valencia Basket en la historia de la Euroleague. Tras una primera parte igualada, los taronja pudieron romper el partido en la segunda, con Nate de figura principal, secundado por el Papi Brancou con 15 puntos. En un partido en el que empezó por detrás pero en el que se puso por delante con tres triples muy seguidos de Nate Reuvers para conseguir una mínima ventaja al final del primer cuarto. El conjunto local nos devolvió el parcial en el inicio del segundo cuarto, en el que nos costó mucho anotar hasta que Reuvers volvió a encender la chispa ofensiva (19 puntos del pívot taronja en los primeros veinte minutos) para un parcial final que con un triple de Costello mandaba a Valencia Basket uno arriba al descanso. La segunda mitad comenzó con un duelo ofensivo entre Edwards y Reuvers, aunque el equipo taronja encontró también los puntos de Brancou y dos triples importantes de De Larrea para construir una ventaja en el tercer cuarto. El cuadro local se acercó a seis puntos pero ahí apareció la personalidad de Brancou y Montero primero para ampliar la ventaja a una máxima de 16 puntos y después para contener el intento final de reacción local.

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Darius Thompson, Jean Montero, Omari Moore, Matt Costello y Neal Sako. Un triple de Costello fue la primera canasta taronja para oponer al buen inicio ofensivo de Niang pero un 2+0 de Moore y una bandeja en acción individual de Montero mantenían el partido equilibrado. Edwards encadenó un par de aciertos en carrera aprovechando que los triples del cuadro taronja no entraban y Alston desde el tiro libre ponía el 12-7 al paso por el minuto 4. Un triple de Brancou cortó el parcial local y otro en transición de Reuvers lo devolvió. Aunque Niang anotó desde la línea de personal, el segundo y el tercer triple de Reuvers alargaban el parcial taronja y llevaban a Jakovljevic a gastar el tiempo muerto. Un acierto de Ferrari lo cortó en 2-13 y el cuadro local se acercó a dos, y aunque los rebotes ofensivos dieron opciones extra que acabó aprovechando Sako con un palmeo, una acción individual de Edwards lo dejaba en 20-22 al final del primer cuarto.

El equipo local alargó su parcial a favor para volver a ponerse por delante en el inicio del segundo acto antes de un gancho y una acción indivual de Reuvers bailando en la pintura. La Virtus devolvió los golpes de la mano de Edwards y aunque Montero encontró a Sako en la pintura, el propio Edwards y Niang colocaban el 32-28 a cinco minutos para el descanso. Un 2+0 de Brancou se encontró con una falta de tres tiros sobre Alston y un acierto desde la media distancia de Vildoza que llevaba a Pedro Martínez a parar el partido con 37-30. Para colmo de males, De Larrea tenía que abandonar el partido al lastimarse en la pierna izquierda. Reuvers anotó su cuarto triple, luego sacó una canasta con adicional y después agarró un balón suelto que acabó con una transición que permitió a Montero anotar una bandeja. Tras el tiempo muerto local, una recuperación de Jean permitió a Omari remontar línea de fondo para el aro pasado. En el intercambio de tiros libres, Valencia Basket seguía dejándose puntos y tras la bandeja de Niang, un triple sobre la bocina del descanso de Costello mandaba el partido al parón con 43-44.

Todo abierto tras el descanso

La segunda mitad comenzó con un balón colgado que Reuvers convirtió en un mate y un rebote ofensivo que Montero utilizó para fabricarse el pasillo hasta el aro. Pese a la canasta de Edwards, Reuvers metió su quinto triple y Edwards el primero del partido del equipo local. El duelo anotador entre el pívot taronja y el escolta blanquinegro se mantuvo abierto un par de posesiones más pero Alston demostró que su equipo había encontrado la forma de embocar triples. Brancou le devolvió el acierto desde detrás del arco y De Larrea pudo volver al partido. Badio aprovechó una falta de tres tiros, luego le devolvió los aciertos desde el tiro libre a Morgan y luego De Larrea clavó un triple para estirar un poco la ventaja valenciana. La Virtus sacó un par de viajes al tiro libre pero se dejó algunos puntos para poner el 59-66 antes de otro triple de De Larrea. El equipo italiano iba anotando desde la línea de personal y aunque Darius anotó una bandeja tras una puerta atrás, Morgan lo dejaba en 63-71 con diez minutos por jugar.

Reuvers se sale

Thompson encontró a Reuvers para un balón colgado que supuso los dos primeros puntos del último acto y luego sacó una falta de tiros para poner seguir aumentando su casillero particular y poner la máxima ventaja del partido a ocho minutos para el final. Moore encontró el pasillo al aro para la bandeja y aunque también lo hizo Edwards, una buena circulación acabó con un mate de Reuvers que se tomó un respiro con 31 puntos anotados. Un triple de Vildoza y dos tiros libres de Edwards ponían el 72-78 a poco menos de seis minutos para el final pero Sako anotó en la pintura y Brancou convirtió desde la media distancia para defender la ventaja valenciana al entrar en los últimos cuatro minutos. Un triple de Montero volvía a poner la máxima de once puntos y tras una buena defensa que provocó la pérdida, otro triple de Puerto ponía 14 arriba al cuadro valenciano con algo más de tres minutos en el crono. El equipo local sacó el orgullo para acercarse a nueve en el último minuto, pero Montero y Brancou acbaron de matar el partido que acabó con el resultado de 81-94.

El resumen

Reuvers, mejor marca anotadora de la historia del club en la Euroliga

Supera los 30 que tenían el propio Nate Reuvers, Bojan Dubljevic y Antoine Rigaudeau