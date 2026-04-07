eldesmarque.com 07 ABR 2026 - 22:41h.

Valencia Basket, guiado por Montero, arrasa al Río Breogán (105-88)

Valencia Basket ya tiene asegurado el top 6 de la Euroliga

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ValenciaEl dominicano Jean Montero rescató este martes al Valencia Basket ante un crecido Armani Milán al poner a carburar la defensa de su equipo para remontar 14 puntos y lograr un triunfo que, a falta de dos jornadas, asegura al conjunto de Pedro Martínez disputar los cuartos de final de la Euroliga y le asienta en el 'top 4', es decir entre los equipos que tendrán ventaja de pista.

Viendo que podía sumar puntos con facilidad, el equipo 'taronja' dejó que su rival también lo hiciera y el intercambio de canastas se le fue de las manos en el tercer cuarto. En ese momento, un tiempo muerto y un gesto claro de Montero de ponerse a defender cambió todo. El triunfo le asegura acabar entre los seis primeros y deja sin opciones de llegar al 'play in' a los italianos.

El inicio ya dejó claro que el Valencia Basket no iba a tener demasiados problemas en anotar, en parte por su facilidad para llegar al aro contrario y, en parte, por la falta de dureza de la defensa del equipo italiano, que le dejó despejados los caminos a su canasta. Y, primero, Papi Badio y, luego, Jean Montero aceptaron la invitación.

Que el partido fuera igualado dependía, por tanto, de la capacidad defensiva 'taronja' y del acierto en el tiro del Milán y como al Valencia le costó arremangarse y Zach Leday arrancó inspirado el choque empezó equilibrado (17-17, m.7).

Con su sustento anotador asegurado en las manos de Badio y de Darius Thompson, el Valencia no encontró motivación para endurecer su defensa y el choque se mantuvo como un ágil intercambio de canastas, más celebrado por las gradas del Roig Arena que por Pedro Martínez. Cada ataque era casi siempre sinónimo de canasta en ambos lados de la pista (44-45, m.16).

Trató el Valencia de apretar en los últimos tres minutos de la primera parte pero le salió el tiro por la culata. Le costó gestionar esa nueva intensidad y acabó por generar espacios a un rival que, crecido de tanto anotar, los aprovechó. Un concentrado y directo Badio no dejó que la factura subiera demasiado (51-54, m.20).

Mientras descansaban, el Dubai ganó en Kaunas y redujo aún más las opciones del Milán pero el equipo de Giuseppe Poeta hizo como si no se enterara, o tal vez no lo hizo, y apoyado en los kilos de Josh Nebo se hizo con una ventaja que un triple de Armoni Brooks llevó más allá de los diez puntos y que llevó a Pedro Martínez a frenar el partido.

Montero entendió el mensaje y trató de involucrar a la grada para que les empujara pero el problema principal no era ese sino el nivel de confianza que había dejado que cogiera su rival. Shields era una máquina de anotar (61-75, m.25).

Pero el plan del dominicano salió bien. Con la grada encendida, el Valencia se arremangó por fin atrás y pudo minimizar los daños de su despiste antes de que se acabara el tercer cuarto (78-81, m.30).

En el arranque del último parcial un triple de Matt Costello y un robo con canasta de Badio culminaron la remontada y pusieron por delante al Valencia. Ahora era Milán el que debía apretar atrás pero los locales ya estaban encendidos. Jaime Pradilla, que ni si quiera había tirado, anotó cinco puntos seguidos para contener la presión visitante.

La garra defensiva local, los primeros errores no forzados del Milán y el control del rebote del Valencia en ambas canastas empezaron a inclinar la balanza del lado 'taronja' ya casi de manera irremediable y Badio lo amarró desde la línea de tiros libres.

Mientras, en la grada empezaron a funcionar las calculadoras porque la derrota del Barça hacía matemática la clasificación para cuartos y la del Real Madrid le permitía escalar una posición más en la tabla hasta la segunda plaza.

El éxito de un equipo que no contaba en las quinielas y con un presupuesto de plantilla de la parte media-baja de la competición había que celebrarlo y los jugadores lo hicieron con las entregadas gradas del Roig Arena.

- Ficha técnica:

102.- Valencia Basket (27+24+27+24): Thompson (10), Badio (20), Taylor (16), Pradilla (5), Sako (2) -cinco titular- Moore (2), Montero (25), Puerto (3), Key (6), Reuvers (9) y Costello (4).

96.- Armani Milán (24+30+29+13): Ellis (7), Shields (14), Brooks (20), Leday (14), Nebo (8) -cinco titular- Mannion (7), Guduric (11), Bolmaro (4), Booker (8), Ricci (3) y Sestina (-).

Árbitros: Radovic (CRO), Racys (LTU), Gracin (CRO). Eliminaron el visitante Shields (m.38)

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 12.297 espectadores.