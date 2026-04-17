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La "puerta de atrás" de Klara Holm que encendió la ilusión del Spar Girona

La "puerta de atrás" de Klara Holm que encendió la ilusión del Spar Girona
La "puerta de atrás" de Klara Holm. Mediaset Infinity
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El Spar Girona encontró un rayo de esperanza en plena batalla ante el Fenerbahçe gracias a una acción brillante de Klara Holm: puerta atrás perfectamente leída, pase milimétrico de Jocyte y un 2+1 de muchos quilates que levantó al equipo tras el descanso. Sin embargo, pese a ese gran destello y a la reacción momentánea, el conjunto catalán no logró mantener el ritmo y acabó cayendo en semifinales, superado por la profundidad y la experiencia del gigante en la Euroliga femenina.

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