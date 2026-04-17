La "puerta de atrás" de Klara Holm que encendió la ilusión del Spar Girona

Andrea Esteban 17 ABR 2026 - 19:41h.

La acción que daba esperanzas a la afición catalana

El triplazo de Bankolé que hace vibrar el Príncipe Felipe

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El Spar Girona encontró un rayo de esperanza en plena batalla ante el Fenerbahçe gracias a una acción brillante de Klara Holm: puerta atrás perfectamente leída, pase milimétrico de Jocyte y un 2+1 de muchos quilates que levantó al equipo tras el descanso. Sin embargo, pese a ese gran destello y a la reacción momentánea, el conjunto catalán no logró mantener el ritmo y acabó cayendo en semifinales, superado por la profundidad y la experiencia del gigante en la Euroliga femenina.