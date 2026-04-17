El Casademont Zaragoza se queda a un paso de la final tras "casi remontar" al Galatasaray

Andrea Esteban 17 ABR 2026 - 22:45h.

El Príncipe Felipe empujó, pero no fue suficiente

El triplazo de Bankolé que hace vibrar el Príncipe Felipe

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El Casademont Zaragoza vio frenado su sueño europeo tras caer ante el Galatasaray en la Final Six de la Euroliga femenina. El conjunto aragonés compitió, pero no pudo superar a un rival con más experiencia en este tipo de escenarios y se quedó a las puertas de una final histórica.

Inicio complicado

El partido arrancó con la tensión propia de una semifinal europea, con dos equipos conscientes de lo que había en juego. Zaragoza intentó imponer su ritmo y apoyarse en su juego colectivo, una de sus grandes señas durante todo el torneo.

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Sin embargo, el Galatasaray, con más recorrido en la competición, fue encontrando ventajas con el paso de los minutos. Su capacidad para castigar errores y su solidez en los momentos clave marcaron diferencias en un encuentro muy físico e igualado durante varios tramos.

El sueño europeo se escapa

Pese a los intentos del Zaragoza por mantenerse en partido, el conjunto turco supo gestionar mejor los momentos decisivos. Cada acercamiento del equipo aragonés encontraba respuesta inmediata, impidiendo cualquier remontada definitiva.

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El Casademont lo dejó todo sobre la pista, empujado por el ambiente del Príncipe Felipe, pero no fue suficiente ante un rival construido para este tipo de citas.

Así, el equipo español se despide de la lucha por el título, aunque con la sensación de haber competido entre los mejores del continente y de seguir dando pasos firmes en la élite del baloncesto europeo.