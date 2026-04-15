La canasta de Jocyte que hace soñar al Spar Girona

Celia Pérez 15 ABR 2026 - 19:54h.

La jugadora lituana fue clave en el partido

La Euroliga Femenina Final Six, en Mediaset Infinity: el Spar Girona y el Casademont Zaragoza, a por el título

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El Spar Girona se ha impuesto al Umana Reyer Venezia en el primer duelo de cuartos de la la Final Six de la Euroliga femenina que ha dado el pistoletazo de salida este miércoles en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. El cuadro catalán ha obtenido así su billete tras imponerse por 70-64 y se medirán al Fenerbahçe Opet en semis. Una de las grandes protagonistas de la tarde ha sido Jocyte, clave en cada jugada y dejando la canasta de la tarde. La jugadora lituana superó el mano a mano, entró por dentro y mano arriba anotó una jugada clave para desnivelar el marcador.