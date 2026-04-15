Celia Pérez 15 ABR 2026 - 22:36h.

Se medirán al Galatasaray Cagdas Faktoring

La Euroliga Femenina Final Six, en Mediaset Infinity: el Spar Girona y el Casademont Zaragoza, a por el título

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Tras el partido entre el Spar Girona y el Umana Reyer Venezia, llegada el turno del Basket Landes - Casademont Zaragoza. El segundo partido de cuartos de la Final Six, que podrás seguir gratis y en directo en Mediaset Infinity, se ha decantado para el lado del conjunto aragonés, que firmó un encuentro muy serio y obtuvo una valiosa victoria para obtener el billete hasta semifinales. El próximo viernes espera el Galatasaray Cagdas Faktoring en el que será la antesala para intentar conseguir el boleto para la gran final de la Euroliga femenina.

Fue un duelo en el que el cuadro francés comenzó con ventaja, pero el cuadro aragonés no bajó la presión. Al ritmo de Bankolé, consiguió recortar distancias y cerrar el primer cuarto 18-19 arriba. Un marcador muy ajustado que consiguió ampliar en un segundo cuarto más trabado. El cuadro aragonés subió el ritmo y aumento a nueve la diferencia antes del descanso, al que se marchó 26-35.

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El cuadro francés estaba bloqueado en su juego y el Zaragoza aprovechaba sus fortalezas .Con las ideas muy clara, en el tercer cuarto sacó su mejor versión aumentando hasta 20 puntos de diferencia. Bakolé seguía brillando con triplazos que hacían vibrar al Príncipe Felipe, consiguiendo cerrar el tercer tiempo a 22, con un 40-62 arriba.

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Subió la marcha el Landes, consiguiendo recortar hasta 14 puntos en el último cuarto, pero el partido estaba casi sentenciado y la victoria terminó cayendo para el equipo zaragozano con el 53-69 final.

Cuándo se juega las semifinales y la final

Las semifinales se disputarán el viernes 17 de abril. La primera será a las 17:30 y la segunda a las 20:30. El Fenerbahçe Opet espera al Spar Girona y el Galatasaray Cagdas Faktoring espera al Casademont Zaragoza.

El partido por el tercer puesto (17:00h) y la Final (20:00h) serán el domingo 13 abril.