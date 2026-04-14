Juan Pérez 14 ABR 2026 - 23:00h.

LeBron es el único soporte para batir a los Rockets de Kevin Durant

LeBron James y su hijo hacen historia en la NBA: exhibición de los dos y algo nunca visto

Compartir







El drama de Los Ángeles Lakers para los playoffs es ahora más certero tras el jarro de agua fría vertido por J.J. Redick con unas declaraciones muy pesimistas sobre las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves. El esloveno se lesionó hace diez días al sufrir una rotura fibrilar de grado dos en los isquiotibiales con el consiguiente dilema para los angelinos para el momento más importante de la temporada, y las novedades de última hora no auguran una recuperación milagrosa.

El viaje de Luka Doncic a Madrid para buscar un tratamiento agresivo con la idea de forzar su reaparición en la postemporada no tiene todavía una solución definitiva, pero estar en la primera ronda ante los Houston Rockets de Kevin Durant parece una odisea. Las palabras de Redick reafirman esa idea en las últimas horas al explicar que no van a tener novedades sobre el estado del base ni de su compañero Austin Reaves esta semana: "Están fuera indefinidamente. No vamos a tener novedades esta semana", afirma. Eso supone como poco que ninguno va a estar el domingo para el Game 1, y deja pocas esperanzas para verlos la próxima semana.

PUEDE INTERESARTE El dineral que se juega Aday Mara en la noche del draft de la NBA

El silencio nunca es un buen augurio, más aún cuando la intención es revertir una situación casi imposible porque la recuperación media de una lesión como la de Doncic tiene ejemplos recientes en la NBA de jugadores que han regresado en 30 o 40 días, Aaron Gordon y Jalen Williams son los dos mejores casos, y en ambos casos han recaído con una gravedad mayor. Doncic quiere estar presente después de cerrar la temporada a lo grande con cifras de MVP, pero ni el equipo está para arriesgar ni su historial es el adecuado.

A pesar de tener sólo 27 años, el cierre de temporada de Doncic en los últimos años deja un rastro preocupante con respecto a las lesiones para el esloveno porque siempre sufre en la recta final. Más aún al reflejar que lleva en la élite desde los 16 años con la exigencia física que eso conlleva, y el riesgo de apostar por una recuperación milagrosa tiene demasiados riesgos para un equipo que no está todavía preparado para ser campeón.

En el Oeste hay demasiados rivales para imaginar que los Lakers pueden hacer dos machadas, porque no es descartable verlos en semifinales de Conferencia, pero a partir de ahí Nuggets, Thunders y Spurs son rivales muy duros, con más piernas, más banquillo y un techo mucho más alto. Si en esa ecuación entra un equipo como los Lakers donde sus dos mejores jugadores esta temporada como Doncic y Reaves están a día de hoy con un interrogante, lo mejor parece descansar para evitar riesgos.

PUEDE INTERESARTE Quién es Awa Fam, la nueva perla del baloncesto español femenino que ha sido elegida en el Nº3 del draft de la WNBA

En esas aparece LeBron James con el honor de ser uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA sin perder ni un ápice de valentía, porque va a redoblar esfuerzos para cargar la franquicia a sus espaldas. A sus 41 años los más de 20 puntos por partido no tienen explicación lógica, y puede ganar partidos por sí mismo, pero imaginar que puede llevar al equipo de nuevo a unas Finales de Conferencia es cuanto menos una locura, sobre todo si está sólo.

Los Lakers tienen por delante una época dorada con Doncic y lo lógico es controlar la valentía de Luka para guardar un futuro prometedor, sobre todo porque el año que viene puede ser muy especial. La decisión de renovar a Austin Reaves, la posible retirada de LeBron o su salida con lo que conlleva para el límite salarial del equipo y nombres como Antetokounmpo en el mercado, todo puede pasar en los de púrpura y oro. Un escenario a analizar antes de tomar un riesgo excesivamente alto para una temporada con pocas opciones de finalizar en lo más alto.