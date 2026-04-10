LeBron James y su hijo hacen historia en la NBA: exhibición de los dos y algo nunca visto
LeBron James y su hijo Bronny consiguieron la primera victoria de Los Ángeles Lakers sin Luka Doncic desde que el esloveno cayera lesionado
Luka Doncic viaja a Europa para tratar su lesión buscando emular el milagro que ya consiguió Kobe Bryant
Otra noche histórica en la NBA, esta vez protagonizada por LeBron James y su hijo, Bronny. Los Ángeles Lakers vencieron a los Golden State Warriors (119 - 103) en un buen partido de la familia James. El equipo angelino ha conseguido su primera victoria desde que Luka Doncic y Austin Reaves se lesionaran y LeBron y Bronny han sido los grandes protagonistas. JJ Reddick, técnico de los Lakers, va a seguir sin poder contar con el esloveno aunque este haya realizado un viaje a Europa para tratar su lesión y acelerar su recuperación y va a tener que contar con jugadores que no estaban siendo importantes para la primera ronda de los Playoffs. Uno de ellos es Bronny, que hizo un gran partido frente a los Warriors y dejó una jugada que nunca antes había ocurrido en la NBA.
La exhibición de LeBron James y Bronny frente a los Golden State Warriors
Los Ángeles Lakers ganaron a los Golden State Warriors en un gran partido de LeBron James y Bronny. El encuentro estuvo condicionado desde el inicio por las bajas de la franquicia de San Francisco. Con Stephen Curry recuperándose de su lesión en la rodilla y Jimmy Butler, lesionado hasta final de temporada, fuera, los Lakers no desaprovecharon la oportunidad y dominaron con solvencia en el Chase Center. LeBron realizó una gran actuación con 26 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes. El 23 está promediando, a sus 41 años, 28 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes por partido desde que ha pasado a ser la primera opción del equipo angelino por las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves. Bronny, que jugó 20 minutos del encuentro, no se quedó atrás. El base anotó 10 puntos con un 50% en el tiro de tres. Tuvo minutos de calidad y mucha participación en el juego con 3 asistencias. Los Lakers fueron superados hace unos días por los Denver Nuggets en la clasificación de la conferencia oeste y ahora están 4º, lo cual supondría una serie de primera ronda frente a los Houston Rockets de Kevin Durant.
La primera asistencia de un hijo a su padre en la historia de la NBA
El encuentro que enfrentaba a Los Ángeles Lakers y a los Golden State Warriors dejó un hecho que nunca antes había ocurrido en la NBA: la primera asistencia de un hijo a su padre en la historia de la liga. Quedaban 50 segundos para que acabara el primer cuarto del partido cuando Bronny James, en una buena acción defensiva, consiguió robarle el balón a un jugador de los Warriors. El hijo de LeBron salió al contrataque y evitó a un defensor con un pase a su padre para que este anotara un mate a placer. Después de las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves, los Lakers van a necesitar que todos sus jugadores estén metidos en dinámica y, a raíz de esto, Bronny está teniendo más minutos. Queda 1 semana para que arranquen los Playoffs de la NBA y parece que la pareja de padre e hijo se han puesto a tono en el momento más importante de la temporada.