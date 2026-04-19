Carla Leite firma la jugada imposible que desata y lidera al Casademont

Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 19:31h.

Acción individual en uno contra uno con contacto físico incluido

Los dos triples consecutivos de Marine Johannès que dificultaban el inicio del Casademont Zaragoza

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Una de las grandes protagonistas del encuentro que puso el bronce al Casademont Zaragoza fue Carla Leite, que dejó la jugada de la tarde en un momento clave del partido. La base francesa del Casademont Zaragoza se quedó en el uno contra uno, cargó con muchísima fuerza sobre su defensora y, cuando parecía que no tenía ángulo ni opciones, sacó un lanzamiento imposible que terminó dentro y que impulsó a su equipo al tercer puesto.