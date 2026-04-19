El motivo del cambio de Lookman en la final de Copa que preocupa en el Atlético de Madrid

Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 20:18h.

Su cambio generó disconformidad entre los colchoneros

Uno por uno del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en la final de Copa: aprobados y suspensos

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El Atlético de Madrid remó para quedarse en la orilla. La final de la Copa del Rey comenzó mal y terminó aún peor para el club madrileño. En tan solo trece segundos, Ander Barrenetxea asestaba el primer golpe. Y ahí comenzó a tirar del carro Ademola Lookman. El extremo le dio la noche a un Jon Mikel Aramburu que suspiró cuando Diego Pablo Simeone decidió sustituirle, para sorpresa de todos los colchoneros presentes en el Estadio de La Cartuja.

El minuto 18, el nigeriano agarró un balón en la frontal para, con un latigazo con la izquierda, superar a Unai Marrero. Durante toda la primera mitad, el extremo sembró el caos por el costado izquierdo sirviendo peligrosos envíos al área. En el minuto 62 fue el primer cambio del Atlético.

El motivo del cambio de Lookman en la final de Copa

No llegaron a escucharse pitos, pero sí se palpaban las dudas entre los seguidores colchoneros. El Atlético estaba obligado a empatar como mínimo el segundo tanto de Mikel Oyarzabal y Simeone apostaba por sentar en el banquillo al futbolista más desequilibrante del equipo rojiblanco. Un día después, MARCA expone el verdadero motivo de esta discutida decisión del Cholo.

La realidad es que en el Atlético están preocupados. El aductor del futbolista nigeriano le impidió continuar en el campo ante la Real Sociedad, siendo esta la justificación de su polémica sustitución en la gran final copera.

Lookman sufrió un pinchazo y en el club apuestan por una realizarle una resonancia el próximo lunes. Se cruzan los dedos para que todo quede en un susto y Simeone pueda contar con uno de sus futbolistas más determinantes en el exigente cruce europeo ante el Arsenal. Tras una jornada de descanso, el equipo volverá a la carga tras una exigente final copera en La Cartuja.