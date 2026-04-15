ElDesmarque 15 ABR 2026 - 12:31h.

Organizado por la Universidad de Cádiz en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz

Andalucía tendrá una amplia presencia en el torneo que se disputará de miércoles a viernes

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CádizLa bahía de Cádiz será escenario desde este miércoles 15 de abril y hasta el viernes 17 del Campeonato de España Universitario de Vela, una de las citas incluidas en el programa del campeonato nacional universitario que este año organiza Andalucía en distintas modalidades deportivas, con la Universidad de Cádiz como responsable de las competiciones de surf, vela y vóley playa.

La prueba de vela tendrá su sede en El Puerto de Santa María, concretamente en las instalaciones del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, donde se encuentra la sede de la Federación Andaluza de Vela. El programa arranca hoy 14 de abril con una jornada de entrenamientos destinada a que los equipos puedan familiarizarse con las embarcaciones sobre las que competirán, unos raqueros con spi que aportarán un plus táctico, técnico y dinámico a las regatas.

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La competición propiamente dicha se desarrollará los días 15, 16 y 17 de abril, con las dos primeras jornadas dedicados a las series clasificatorias, y el 17 a las finales. El campeonato se disputará con un formato de round-robin, en el que todos los equipos se enfrentarán entre sí, un sistema pensado para premiar a la tripulación más completa y regular de toda la semana.

La regata contará además con el aval de una dirección técnica de primer nivel, al estar arbitrada por jueces nacionales con una dilatada trayectoria en regatas internacionales, lo que garantiza el máximo rigor y nivel organizativo en una competición de estas características.

Trece equipos y dos universidades andaluzas

En total participarán 13 equipos universitarios procedentes de distintos puntos del país. Andalucía contará con dos representantes, las universidades de Cádiz y Sevilla, a las que se sumarán equipos de Baleares, Cantabria, País Vasco, Madrid, Barcelona, La Rioja, Murcia, Cartagena y La Coruña, además de dos universidades valencianas. Cada embarcación estará tripulada por cuatro regatistas.

En el equipo de la Universidad de Cádiz competirán Carlos Flethes, del CN Puerto Sherry; Raquel Retamero, del RCN de La Línea; Álvaro Pozo, del RCN de Sanlúcar; e Inés Los Barroso, del CN El Trocadero. Por su parte, la Universidad de Sevilla estará representada por Fernando Flethes y Paloma Flethes, ambos del CN Puerto Sherry; Daniel Sánchez, del CN Sevilla; y Myriam Tortosa, del CV Dársena.

La celebración del Campeonato de España Universitario de Vela en aguas gaditanas vuelve a poner de manifiesto el peso de la provincia y de Andalucía como referentes en la organización de grandes eventos náuticos, además de ofrecer un magnífico escaparate para el talento de jóvenes regatistas que compaginan su formación académica con la competición al más alto nivel.