El Náutico Sevilla domina el Campeonato de Andalucía de Barcos Largos

ElDesmarque 13 ABR 2026 - 10:23h.

El Club Náutico Sevilla lidera el medallero en La Cartuja en la tercera regata de la 29ª Copa de Andalucía

Real Círculo de Labradores, Tiempo Libre El Ejido, Guadalquivir 86 y Real Club Mediterráneo de Málaga le secundaron

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SevillaEl Campeonato de Andalucía de barcos largos de remo se ha disputado este fin de semana en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de La Cartuja de Sevilla. La cita regional, encuadrada en la tercera regata de la 29ª Copa de Andalucía y organizada por la Federación Andaluza con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla, ha reunido a medio millar de deportistas procedentes de 11 clubes de la capital hispalense, Cádiz, Málaga y Almería, además de los invitados Madrid Velocidad y los británicos Calpe Rowing Club y Scottish Rowing LTD, entre los que el Club Náutico Sevilla se ha proclamado campeón.

La competición autonómica, dirigida a las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil y absoluta en las modalidades de doble y cuatro scull, cuatro sin y ocho con timonel, ampliadas en la Copa de Andalucía, ha concluido con el triunfo en el medallero del club hispalense. Para ello, el defensor del título hacía valer 13 oros, 7 platas y 9 bronces.

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Por su parte, el también sevillano Real Círculo de Labradores ha logrado el subcampeonato con 6 oros, 11 platas y 7 bronces, completando el podio por clubes el almeriense Tiempo Libre El Ejido con un oro, dos platas y un bronce.

El medallero ha incluido además al Club de Remo Guadalquivir 86, cuarto clasificado absoluto con una presea de cada valor, y al Real Club Mediterráneo de Málaga, quinto con una plata y dos bronces.

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En las pruebas correspondientes a la cuarta regata de la Copa de Andalucía, el Club Náutico Sevilla lograba ocho victorias, por siete del Tiempo Libre El Ejido, cuatro de Real Círculo de Labradores, dos de Guadalquivir 86, incluida la modalidad de skiff adaptado, y una de Calpe.

Categoría BCS para mujeres que superaron cáncer de mama

En la final directa de la categoría BCS, para mujeres que han superado cáncer de mama y celebrada en la modalidad de yola a cuatro, doblete del Club de Remo San Jerónimo, mientras que veteranos, categoría tampoco computable para la Copa ni el Campeonato de Andalucía, reparto de victorias entre Real Círculo de Labradores (3), Club Náutico Sevilla (3), Real Club Mediterráneo de Málaga, C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla y Calpe, además de dos botes combinados.

La entrega de trofeos de la doble competición regional, en la que también ha participado el Club de Remo Linense, que lograba un segundo y un tercer puestos en pruebas de la Copa de Andalucía, ha contado con la asistencia del presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones, acompañado en el acto por el directivo de la FAR Enrique García.