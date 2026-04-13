La Copa del Mundo de Remo de Sevilla inicia la cuenta atrás en La Cartuja

ElDesmarque 13 ABR 2026 - 10:05h.

Los diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla) dieron un clínic a los más jóvenes

Se trata de una actividad promocional incluida en el programa Mentor10 de la Junta de Andalucía

Compartir







SevillaAprovechando la celebración este fin de semana del Campeonato de Andalucía de barcos largos de remo, al término de la competición el Centro Especializado de Alto Rendimiento ha acogido una charla de promoción de la prueba inaugural de la Copa del Mundo, a celebrar en las propias instalaciones hispalenses en el mes de mayo. Los elegidos para iniciar la cuenta atrás para la cita internacional, programada del día 29 al 31, han sido los diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García, presentes en calidad de embajadores del programa Mentor10 de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Después de repasar su ya dilatada trayectoria internacional, en la que destacan la sexta plaza en los Juegos de Tokio, la quinta en los de París o el subtítulo mundial del año 2022, todos en la modalidad de dos sin timonel, los remeros del Club Náutico Sevilla, acompañados en el acto por el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones, han respondido a las preguntas formuladas por los asistentes, mayoritariamente participantes en el Andaluz de barcos largos, que abarrotaban la Sala Ritmo del CEAR.

PUEDE INTERESARTE Medio millar de remeros en el Campeonato de Andalucía de Barcos Largos

La dupla sevillana, en cuyo palmarés se incluyen además cuatro bronces en Campeonatos de Europa (2019, 2022, 2023 y 2025) y varios podios en pruebas de la Copa del Mundo, han puesto en valor las condiciones del campo de regatas de La Cartuja, al tiempo que han destacado la importancia de que la dársena del Guadalquivir vuelva a ser escenario de una competición de talla internacional, 13 años después, lo que redundará en una mayor promoción del remo en Sevilla y la comunidad andaluza. En este sentido, la primera regata de la Copa del Mundo 2026, que reunirá en la capital hispalense a unas 800 personas procedentes de más de 30 países, recogerá el testigo del Campeonato de Europa del año 2013, la última gran competición de remo celebrada en dichas instalaciones.

Programa Mentor10

El programa Mentor10 desarrolla actividades a lo largo de toda Andalucía, principalmente en centros escolares, con la participación directa de deportistas, que transmiten a los asistentes a cada actividad los valores relacionados con la práctica deportiva, además de hábitos saludables y la importancia del esfuerzo personal.

PUEDE INTERESARTE La Línea acoge este fin de semana la segunda cita de primavera del Circuito Alcaidesa Marina de J/80

Esta iniciativa promueve no sólo el deporte, sino también la formación integral, fomentando la combinación entre el éxito deportivo, la educación y la vida saludable, aspectos que se destacan repetidamente entre las experiencias que los propios deportistas comparten, como se han encargado de transmitir en el CEAR La Cartuja Jaime Canalejo y Javier García.

En la edición del año 2026, Mentor10 reúne a un total de 38 deportistas andaluces, entre los que se incluyen nombres como los de Ayoub Ghadfa, Rocío Delgado, Paco Gaviño, Pedro García Aguado, Sarah Almagro o Adrián Miramón. También forman parte de este grupo figuras reconocidas como Ana Pérez, Cisco García, Natalia Baldizzone, Pablo Martínez, Cayetano García de la Borbolla, María Pérez, Carmen Herrera, Celia Jiménez, Alfonso Cabello, Carlos Marchena y José Manuel Quintero.

Completan la lista Emilio Martín, Cristina Morales, Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, Carmen Martín, Rubén Alcántara, Adrián Gavira, María Pujol, Lourdes Mohedano, Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Fátima Gálvez, Damián Quintero, Carolina Marín, Berni Rodríguez, Carolina Navarro, Ana Alonso, María Torres, Jacinto Garzón y Laura Delgado.